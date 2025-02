„Hat meine Sicht auf Survival-Spiele kaputt gemacht“: Ein Game auf Steam wird 96 % positiv bewertet, ist jetzt im Sale

Auf Steam bekommt ihr derzeit ein sehr gutes Survival-Spiel für unter 20 €. Aber Vorsicht: Das soll sogar so gut sein, dass euch im Nachhinein der Spaß an anderen Spielen vergeht.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist das von Spielern hochgelobte Survival-Spiel Abiotic Factor. Das Spiel startete im Mai 2024 in den Early Access und kostet auf Steam nur 19,60 € statt 24,50 €. Bis zum 11. Februar spart ihr damit also 20 % des Kaufpreises.

Mit „Dark Energy“ hat das Survival-Spiel außerdem erst vor kurzem ein großes, kostenloses Update bekommen. Das bringt eine neue unterirdische Region und erweitert die Hauptstory.

Den Trailer zu „Dark Energy“ seht ihr hier:

Worum geht es in dem Spiel? In Abiotic Factor schlüpft ihr (entweder alleine oder mit bis zu 5 weiteren Spielern) in die Rolle von Wissenschaftlern. Nach einem katastrophalen Vorfall in eurem Labor tauchen plötzlich Portale in andere Dimensionen auf, aus denen paranormale Kreaturen strömen.

Als Wissenschaftler seid ihr zwar keine geborenen Kämpfer, könnt euch aber ziemlich raffinierte Waffen und Werkzeuge craften. Zudem sucht ihr euch vor Spielbeginn einen von vielen Doktortiteln aus, die euch spezielle Fähigkeiten und Vorteile bringen.

Wie kommt das Spiel derzeit an? Von über 19.000 Rezensionen auf Steam fallen 96 % positiv aus. Die wichtigen Mechaniken wie das Crafting und die Progression fühlen sich laut vielen Spielern befriedigend an und die Erkundung mache ebenfalls Spaß, vor allem im Koop mit Freunden oder Familie.

Einer Steam-Review zufolge soll das Spiel sogar so gut sein, dass man danach nicht mehr zu anderen Genre-Vertretern wechseln will. So schreibt fish&chips auf Steam:

„Dieses Spiel hat für immer meine Sicht auf Open-World-Survival-Crafting-Spiele kaputt gemacht. Die Messlatte liegt jetzt so hoch, dass sich alles andere unausgegoren anfühlt, und ich poste dies, während das Spiel noch nicht vollständig veröffentlicht wurde.“

Wann verlässt das Spiel den Early Access? Laut der aktuellen Roadmap der Entwickler soll es im späten Frühling 2025 soweit sein. Die Entwickler schließen weder aus noch bestätigen sie, dass der Standardpreis mit dem Release von Version 1.0 steigen wird.

