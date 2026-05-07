Gabe Newell steckte 20 Millionen Euro in OpenAI: Heute würde er die Firma von ChatGPT nicht wiedererkennen

Gabe Newell, der Chef von Valve und Steam, hat 2018 Millionen in OpenAI investiert. Das wurde jetzt offiziell bekannt. Heute würde er die Firma, in die er damals investierte, kaum noch wiedererkennen.

Das englischsprachige Magazin PCGamer berichtet, dass Gabe Newell 2018 Millionen für OpenAI gespendet hat und zeitweise zu deren größten Geldgebern gehörte. Der Hintergrund für die Informationen ist wohl ein Gerichtsverfahren, welches gerade zwischen dem Chef von OpenAI, Sam Altman, und Elon Musk, am Laufen ist. Aus den Gerichtsakten stammen auch die entsprechenden Daten.

Es soll um insgesamt „20.008.279 Dollar von Gabe Newell“ gehen, der im gleichen Zeitraum als „informeller Berater“ des Unternehmens tätig gewesen sein soll. Ob er weiterhin in das Unternehmen involviert ist, ist unklar.

Heute dürfte der Gründer von Valve OpenAI kaum noch wiedererkennen. Denn das Unternehmen, welches er 2018 unterstützt hat, ist heute eine völlig andere Firma.

Video starten Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus Autoplay

Von einer gemeinnützigen Organisation zu einem Milliarden-Unternehmen

Was hat sich bei OpenAI verändert? Die Firma OpenAI wurde 2015 als Non-Profit-Unternehmen gegründet und setzte sich vor allem für den ethischen Einsatz und die Entwicklung von KI ein.

Im Jahr 2018, wo Gabe Newell als zweitgrößter Geldgeber für OpenAI gelistet wird, verfolgte OpenAI seine ursprüngliche Mission als gemeinnützige Organisation, deren Ziel es war, sicherzustellen, dass die allgemeine künstliche Intelligenz (AGI) der gesamten Menschheit zugutekommt, wobei der Schwerpunkt auf offener Forschung und Sicherheit lag. Das schreibt der Bericht „Die Grenzen der KI ausloten: Das ethische und strategische Dilemma von OpenAI“, der auf Researchgate von zwei Universitäten veröffentlicht wurde.

Zu diesen offenen Entwicklungen gehört unter anderem die Entwicklung eines Dota-2-Bots von OpenAI, den die Firma selbst bis heute auf ihrer eigenen Webseite listet.

Mit der Einführung von ChatGPT im November 2022 veränderte sich das Bild von OpenAI radikal: OpenAI etablierte sich als führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und steigerte seinen Umsatz von 28 Millionen US-Dollar Anfang 2022 auf 1,6 Milliarden US-Dollar bis Ende 2023. Das täuscht aber darüber hinweg, dass OpenAI bis heute Milliardenverluste einfährt (etwa Heise.de).

Der CEO von Valve ist schon seit Jahren nicht mehr aktiv an der Entwicklung von Spielen beteiligt. Dabei wollte er eigentlich nur sein Team unterstützen und ein Teil von ihnen sein. Das ging aber schief, weil keiner ihm Kontra geben wollte: Gabe Newell hörte vor über 10 Jahren auf, Spiele selbst zu entwickeln, seine Kollegen hatten zu viel Respekt