Der neue Film aus dem Universum von John Wick macht Spaß, wenn man eine Sache ignoriert

Auch den Stil und das Visuelle fand ich nicht schlecht. Es entsteht, zusammen mit der Musik, eine einzigartige Welt, die wirkt, als hätte man unzählige Killer in einem Techno-Club gelassen. Dabei nehmen sich alle Figuren so ernst, dass ich das einfach nur genießen kann.

Die Welt im Universum von John Wick ist komplett Nonsense und das liebe ich. Geheime Organisationen mit Assassinen-Trainingscamps? Eine verrückte Attentätersekte in einem europäischen Dorf, bei der selbst die Bierverkäuferin ein Killer ist? Genau mein Ding. In dieser Kerbe schlägt auch Ballerina ein.

Was mich persönlich sehr gefreut hat, war, dass man auch hier einen gewissen Witz in einigen Szenen hatte. Dieser makabre Slapstick-Humor lockert die Stimmung des Films auf und passt perfekt zur skurrilen Techno-Thriller-Welt.

Action-Fans können sich freuen, denn es gibt wieder viele Kampfszene mit und ohne Waffen. Die sind auch das Spaßigste am Film. Dabei gibt es nicht einfach nur Szenen, in denen man sich mit regulären Waffen oder Fäusten prügelt. Serien-typisch wird alles als Waffe benutzt.

Was ist Ballerina für ein Film? Ballerina ist das erste Film-Spin-off aus dem Universum von John Wick. Eva Macarro, gespielt von Ana de Armas, wird nach dem Tod ihrer Eltern von Winston zur Organisation Ruska Roma gebracht, bei der auch John Wick tätig war. Sie wird zur Auftragsmörderin ausgebildet und sinnt jahrelang nach Rache wegen des Mordes an ihren Eltern.

Mit From the World of John Wick: Ballerina kehrt das Universum des bekannten Killers auf die große Leinwand zurück. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte sich den Film schon anschauen und hatte viel Spaß, auch wenn ihn eine Sache gestört hat.

