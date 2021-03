Neues Free2Play-Game auf PS5 und Xbox verspricht viel Action, sieht aus wie Mad Max

Auf PS5, PS4 sowie Xbox One und Xbox Series X/S, könnt ihr euch jetzt das kostenlose Multiplyer-Actionspiel Heavy Metal Machines herunterladen. In diesem versucht ihr, mit dem Auto einen Ball ins gegnerische Tor zu bringen.

Was ist Heavy Metal Machines? Das schnelle Multiplayer-Actionspiel vermischt Sport mit Endzeit. In getunten Autos, die an die Fahrzeuge aus den Mad-Max-Filmen erinnern, müsst ihr versuchen, einen explodierenden Ball in das Tor der gegnerischen Mannschaft zu bringen. Dazu tretet ihr in 4-gegen-4-Matches an. Das erinnert aber nur im ersten Augenblick an das bekannte Rocket League.

Ihr zieht den Ball an einer Art Energieband hinter euch her und Feinde können ihn euch abnehmen. Daher ist es wichtig, schnell und taktisch vorzugehen. Jedes Fahrzeug spielt eine Rolle. Transporter sind dazu gedacht, den Ball zu ziehen, Monster-Trucks räumen die Gegner aus dem Weg.

Dadurch kommen MOBA-Elemente ins Spiel. Im Grunde müsst ihr euch zur gegnerischen Basis, hier ein Tor, durchkämpfen und sie vernichte. Unterwegs kommt es immer wieder zu Kämpfen.

Ihr rüstet eure Autos mit Waffen aus, um euch den Weg freizuschießen und gegen Monster zu kämpfen, die auf den Strecken auftauchen. Die Kurse sind dabei teilweise sehr verschlungen aufgebaut, weswegen ihr gut manövrieren müsst. Das verspricht schnelle und actionreiche Matches, in denen ihr in Rängen aufsteigt.

Euer Fahrzug dürft ihr auch tunen und weiter ausbauen, um immer bessere Chancen zu haben. Der Trailer gibt euch einen Einblick ins Gameplay:

So finden PC-Spieler Heavy Metal Machines

Was kostet das Spiel? Ihr dürft euch Heavy Metal Machines kostenlos für PS5/PS4 sowie Xbox Series X/S und Xbox One herunterladen.

Für den PC ist das Free2Play-Spiel bereits 2017 erscheinen. Ihr könnt es euch über die offizielle Website oder über Steam herunterladen.

Das Actionspiel finanziert sich über einen Item-Shop, in dem ihr kosmetische Gegenstände kaufen dürft, um eure Fahrzeuge zu individualisieren.

Wie kommt das Spiel an? Auf Steam hat Heavy Metal Machines eine Bewertung von 75 % bei 3,716 Stimmen (Stand 1. März um 10:30 Uhr).

Hier fassen wir ein paar Stimmen aus der Steam-Community für euch zusammen:

Music Adventures meint auf Steam: „Ich liebe dieses Spiel. Es mischt die fantastische Stimmung von Rocket League mit MOBA-Spielen, darunter League of Legends, Dota 2, Smite, Mobile Legends, und Heroes of the Storm. Ich empfehle es zu 100 %, wenn ihr auf der Suche nach etwas anderem und viel Spaß seid.“

Piratex erklärt (via Steam): „Ich muss sagen, es ist ein spaßiges Spiel, welches das Gefühl von „Rock’n’Roll Racing“ zurückbringt aber gar kein Rennspiel ist. Viel mehr ist es eine Art MOBA.“

Playful Sir schreibt auf Steam: „Ich war gelangweilt und probierte das Spiel aus. Jetzt ist es einer meiner Lieblingsspiele. Es macht mehr Spaß als es aussieht.“

moritz.khale kritisiert etwas das Balancing im Matchmaking (via Steam): „Nun, es ist in der Tat ein sehr cooles Spiel mit einigen spannenden Mechaniken. Aber als Casual Gamer gegen einen Profi zu spielen, der jeden Trick kennt, das macht keinen Spaß.“

Werdet ihr euch Heavy Metal Machines ansehen? Mögt ihr diese Art von Spielen?

Ihr wollt euch auf der Playstation oder Xbox noch andere Free2Play-Titel ansehen? Dann lest euch die MeinMMO-Liste der 20 besten kostenlosen Spiele für die PS4 und PS5 in 2021 durch.