Neues Aufbauspiel gibt euch komplette Freiheit beim Bauen – Galt schon im Early Access als großartig, ist jetzt bald komplett

Das mittelalterliche Aufbauspiel Foundation von Polymorph Games erscheint nach 5-jährigem Early Access auf Steam. Das angekündigte Erscheinungsdatum am 31. Januar 2025 versetzt Fans in Vorfreude. Vor allem die versprochene Freiheit beim Bauen spielt dabei eine große Rolle.

Was macht das neue Aufbauspiel aus? Bei Foundation handelt es sich um ein Aufbauspiel, welches Umgebungen und Gebäude des Mittelalters thematisiert. Man baut Gebäude von kleinen Hütten bis hin zu massiven Monumenten, kümmert sich um Ressourcen sowie die Bedürfnisse von Bewohnern und gestaltet die Umgebung, in welchem all dies stattfindet.

Polymorph Games nennt ihre Inspirationsquellen auf der Webseite des Spiels, zu denen unter anderem die Anno-Serie, die Siedler oder SimCity gehören. So wolle das Studio eine authentische Städtebau-Simulation kreieren, welche durch ihre Freiheit beim Bauen seit Jahren für Begeisterung sorgt.

Der Erscheinungsdatum-Trailer von Foundation präsentiert neben dem Artstyle auch den Gebäude- und Städtebau des Aufbauspiels.

Freiraum statt Bauvorschriften

Wie will das Spiel möglichst viel Freiraum gewährleisten? Foundation setzt auf möglichst wenig Einschränkungen beim Bauen und Gestalten seiner Gebäude und Umgebungen. Das Spiel verzichtet daher auf ein Grid-System (zu Deutsch auch Gitter-/Raster-System), das in der Regel für mehr Ordnung und geradliniges Design, aber auch Grenzen in der Umsetzung sorgen kann.

Foundation möchte durch den Verzicht auf ein solches System nicht nur mehr kreativen Freiraum bieten, sondern auch einen organischen Ausbau ermöglichen, um das echte Wachstum mittelalterlicher Städte in der Vergangenheit darzustellen (Quelle: Polymorph Games).

Was erwartet Spieler beim offiziellen Launch? Foundation befindet sich seit dem 1. Februar 2019, also seit über 5 Jahren, im Early Access. Nach der geplanten 1-jährigen Dauer wurde diese „um ein paar zusätzliche Jahre“ verlängert, da das recht kleine Entwicklerteam trotzdem genau das Spiel liefern wollte, dass sie sich vorgestellt haben.

Mit der Vollversion am 31. Januar 2025 erscheinen weitere Inhalte wie neue Gebäude, Produktionsketten und Lebensräume, ästhetische Überarbeitungen, Modding-Möglichkeiten und tiefere erzählerische Inhalte. Bisher gäbe es im Early Access nur 60 % der geplanten Inhalte zu sehen.

Wie ist die Reaktion der Fans auf die langersehnte Vollversion des Spiels? Obwohl sich Foundation bisher nur im Early Access befand, sind die Reaktionen auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen sowie die Rezensionen auf Steam sehr positiv (87 % von ca. 14.000 Rezensionen). Zahlreiche Fans äußern ihre Vorfreude:

Devilish Simmer kommentiert auf Steam: „Ich verfolge dieses Spiel seit seinem ersten Jahr im Early Access. Es war ein großartiger Entwicklungsprozess, mit einem Team, das wirklich auf Feedback gehört hat. (…) Ich hoffe, dass die Entwicklung und Verbesserung nach der Veröffentlichung fortgesetzt und das Spiel weiter ausgebaut wird.“

ShadowSpade sagt auf Reddit: „Ich liebe das rasterlose Bauen. Es hat mir andere Builder, bei denen man Straßen platzieren muss, irgendwie verdorben.“

RoboHo-BO äußert sich auf Steam: „Ich will keinen Revierkampf anzetteln, aber Manor Lords wünscht sich, dass es Foundation wäre. Dieses Spiel macht Stadtmanagement spaßig und es sieht großartig aus (Manor Lords realistische Grafik mit diesem ausgefeilten und spaßigen Gameplay wäre unaufhaltsam).“

Wer nicht mehr bis zum 31. Januar 2025 warten möchte, kann über Steam die kostenlose Demo der Vollversion anspielen. Das bereits genannte Manor Lords ist auch ein mittelalterliches Aufbauspiel, welches viele Parallelen zu Foundation besitzt, aber vor allem visuell einen eher realistischen Artstyle eingegangen ist. Wer mehr über Manor Lords erfahren möchte, kann sich auf MeinMMO weiter informieren: Steam: Neues Aufbauspiel will euch eure Städte erleben lassen, statt nur draufzuschauen