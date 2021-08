Fortnites Crossover zu Rick and Morty erhält Zuwachs – Kommt da noch mehr?

Kommt da vielleicht noch mehr? Möglich wären weitere Skins in der Zukunft, da sich das bei Rick und Morty sehr gut anbietet. Fortnite hat auch in der Vergangenheit gezeigt das sie es bei Crossovern nicht nur bei einem Skin belassen. Das kann man an den ganzen Marvel-Skins sehen.

Hypex, ein bekannter Leaker in der Fortnite-Szene, hat nach dem letzten Patch 17.40 entdeckt, dass ein neuer Rick and Morty Skin bald erhältlich sein wird. Der Morty-Skin, soweit angenommen, wird im Item-Shop 1.200 – 1.500 V-Bucks kosten und beinhaltet einen roten Rucksack.

