Fortnite: Spieler nutzen üblen Jetpack-Exploit, um ewig zu fliegen

In Fortnite: Battle Royale macht gerade ein Exploit mit den Jetpacks die Runde. Durch den Bug fliegen Spieler mit den Teilen ohne zeitliche Begrenzung und können damit leicht gewinnen.

Was ist das für ein Exploit? In Fortnite: Battle Royale ist es keine Seltenheit, dass gewisse Bugs oder Exploits die Spielerfahrung trüben. Nach großen Updates kommt es immer mal wieder vor, dass Exploits entstehen. Das Gute ist, dass das Team von Epic Games diese schnell wieder behebt.

Spieler entdeckten jetzt in Season 5 einen Exploit mit Jetpacks. Der macht die Spieler nicht wie andere Schummeleien unverwundbar, doch hilft beim Gewinnen. Denn eigentlich sollen Jetpacks nur eine bestimmte Zeit lang funktionieren und den Spieler in die Lüfte bewegen. Nach ein paar Sekunden überhitzen sie. Durch den Exploit bleibt man aber ewig in der Luft.

So sieht der Exploit in Fortnite aus

Das machen Spieler: Auf reddit zeigt ein Nutzer, wie dieser Exploit aussieht. Daraus geht hervor, dass es die Kombination aus Lava und dem Jetpack ist, die diesen Exploit hervorruft. Dazu gehört noch ein wichtiges Timing, das wir hier nicht näher beschreiben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Führt man den Exploit aus, geht das Jetpack kaputt und man fliegt steil nach oben. Nach einer gewissen Zeit schwebt man dann auf der maximalen Höhe, die ein Jetpack erreichen kann, am Himmel. Von dort oben kann man dann fies Gegner ausschalten, die nicht damit rechnen, dass andere Spieler weit über ihnen in der Luft schweben.

Der reddit-Nutzer erklärt, dass er so lange am Himmel blieb, bis der Sturm sich komplett geschlossen hatte und er an dessen Schaden starb.

Unklar ist, ob dieser Bug nur im Heiße-Sohle-Turnier für den Skin von TheGrefG ausnutzbar ist, oder sich auch auf andere Spielmodi ausweitet.

Wir sehen hier von einer detaillierten Anleitung zum Nutzen des Exploits ab. Bedenkt, dass euer Account für immer gebannt werden könnte, wenn ihr solche ungewollten Tricks in Fortnite einsetzt. Ihr könntet dadurch alles verlieren, was ihr euch freigeschaltet habt.

Ganz legal könnt ihr euch den Predator-Skin in Fortnite freischalten. Wir zeigen euch im verlinkten Guide, wie ihr euch das Teil sichert.