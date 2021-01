Fortnite-Spieler entdecken „Pay2Lose“-Item

In Fortnite gibt es einen Gefährten, der euch gehörig die Tour vermasseln kann. Spieler rufen hier schon nach einem Fix von den Entwicklern. Denn aktuell kann er über Sieg und Niederlage entscheiden.

Um was geht es? Ein wesentlicher Anteil von Fortnite: Battle Royale sind die kosmetischen Items, die man sich kaufen kann. Manche stecken direkt als kostenlose Belohnungen im Battle Pass, andere erhaltet ihr nur, wenn ihr euch den Battle Pass gekauft habt und wieder andere gibt es nur gegen Echtgeld im Shop.

Wer Stufe 100 im Battle Pass von Season 5 in Fortnite erreicht, der schaltet sich die Kleidung für den Mandalorianer frei und erhält außerdem den Gefährten „Das Kind“ – also Baby Yoda. Spieler bemerkten jetzt, dass Yoda sich während des Spiels zufällig so bewegt, dass eure Sicht verdeckt wird. Passiert das im Duell mit einem Gegner, werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht treffen.

Spieler wünschen sich, dass dieser Fehler dringend behoben wird.

Der Bug mit Baby Yoda

So sieht das aus: Auf reddit zeigt Nutzer SweggyBoi, wie sich das Problem im Spiel darstellt. Zu seinem Clip schreibt er „Man kann manchmal nicht sehen, wohin man zielt, wenn man den „Das Kind“-Gefährten nutzt. Macht ihn entweder durchsichtig beim Zielen oder bewegt ihn mehr nach links …“

In dem Video wird schnell deutlich, wie Das Kind die Sicht des Spielers verdeckt. Als der Spieler in die Hocke geht und zielt, stört das kosmetische Item die Sicht.

Was sagen die Spieler dazu? Auf reddit wird das Problem fleißig diskutiert. Ein Spieler schreibt „Das ist dann wohl Pay2Lose“, also das Gegenteil von Pay2Win, da man den Gefährten nur freischaltet, wenn man sich den Battle Pass von Season 5 in Fortnite gekauft hat. Man bezahlt also aktuell für einen möglichen Nachteil im Spiel.

Andere schreiben dazu:

„Aus diesem Grund nutze ich keine Rücken-Accessoires. Außer Umhänge, die einfach runterhängen“

„Etwas Ähnliches passierte bei mir mit den Rücken-Accessoires zu Rocket Raccoon und Iron Man“

Rüstet also vielleicht lieber erst ein anderes Rücken-Accessoire aus, damit euch dieser Fehler nicht stört.

Statt Pay2Lose gibt es einen Skin, der in Fortnite in die ganz andere Richtung geht. Dieser Superhelden-Skin soll in Fortnite unfaire Vorteile bieten.