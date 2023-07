Fortnite: Server Down für Patch 25.20 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 10:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 9:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games fährt die Server von Chapter 4 Season 3 herunter, um ein neues Update hochzuladen. Laut Leakern sollen mit diesem Update neue Skins sowie einige Waffen ins Spiel implementiert werden.

In Fortnite gehen heute, am 26. Juli, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das Update 25.20 auf die Server zu laden.

