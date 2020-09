Fortnite-Profis nutzen Trick für unendliche Superkräfte der Marvel-Helden

Die Superkräfte der Marvel-Helden in Season 4 von Fortnite sind richtig stark. Eigentlich haben sie einen Cooldown. Doch Profis greifen auf Tricks zurück, um die Kräfte quasi unendlich zu nutzen.

Um was geht es? Seit dem Start von Season 4 steht Fortnite im Zeichen der Marvel-Helden. Hier und dort findet ihr Fähigkeiten, die sich direkt aufs Gameplay auswirken. Das sind die Mystical Bomb von Doctor Doom oder auch das Bramble Shield von Groot.

Diese Fähigkeiten sind an sich schon richtig stark, doch durch einen Trick werden sie jetzt noch stärker. Denn eigentlich haben diese Spezialfähigkeiten einen Abklingzeit von etwa 15 bis 20 Sekunden. Nach der Benutzung muss man also erstmal warten, um die Fähigkeit erneut einsetzen zu können. Spieler fanden nun aber heraus, dass der Cooldown nur für die jeweiligen Spieler und nicht für das Item gilt. Dadurch entstand eine Taktik.

Trick oder Exploit? So nutzen Spieler die Superkräfte aus

Wie geht das? Dieses Austricksen funktioniert nur in Duos, Trios oder Squads. Als Solo-Spieler könnt ihr das nicht tun.

Ein Spieler nutzt die Fähigkeit und löst damit seinen 20-Sekunden-Cooldown aus. Er wirft sie dann ab, damit ein Verbündeter sie aufnehmen kann. Dieser kann sie jetzt ohne Cooldown nutzen. Ist der Cooldown für den ersten Spieler abgelaufen, setzt er sie wieder ein.

Die Mystic-Bomb von Doctor Doom hat eigentlich 20 Sekunden Abklingzeit. Mit 3 Spielern in einer Gruppe werft ihr in diesen 20 Sekunden aber gleich 3 Bomben ab, statt nur einer. Denn jeder Spieler hat seinen eigenen Cooldown auf das Item. Alle Bosse und ihre Spezialfähigkeiten findet ihr hier in Fortnite.

Wie Dexerto berichtet, nutzen Profi-Spieler wie Clix, MackWood und Calc diese Taktik in Matches gegen andere Profis und in öffentlichen Lobbys.

So sieht das aus: Ein YouTube-Video von Daily Clips Central befasst sich mit dieser Taktik. Gleich zum Start seht ihr das Tauschen der Items und die neue Taktik. Die Bomben fliegen im Sekundentakt auf die Gegner zu. Mit einer guten Rotation und genug Spielern im Team, ist das Einsetzen der Fähigkeiten praktisch unendlich.

Etwa bei 5 Minuten und 17 Sekunden kommt erneut ein Clip mit dem Trio.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist das Problem? Man ist sich unsicher, ob Fortnite diese Taktik wirklich so vorgesehen hat, oder ob die Items selbst einen Cooldown haben sollten und nicht die Spieler.

Es bleibt also abzuwarten, ob Epic Games in den nächsten Tagen einen Fix dazu bringt und diese Taktik damit aushebelt, oder ob das eine Grundlage für die nächsten Profi-Turniere und Team-Matches wird.

Keine Lust auf Tricks? Dann schnappt euch jetzt ganz legal ein neues Aussehen. Die coolen Folien-Skins aus Season 4 findet ihr hier in Fortnite.