Die 2 YouTube-Größen Lachlan und Ali-A bewerten alle 12 vergangenen Seasons aus Fortnite: Battle Royale und zeigen, welche Seasons ihrer Meinung nach die besten waren und welche sie nie wieder sehen wollen.

Das haben die YouTuber gemacht: Die beiden bekannten Spieler Lachlan und Ali-A haben Videos erstellt, in denen sie auf die vergangenen Seasons von Fortnite zurückblicken, bevor Season 3 Kapitel 2 startet.

Lachlan startete mit dieser Idee und postete ein YouTube-Video dazu. Ali-A hatte das Video gesehen und ließ sich davon inspirieren, um ebenfalls eine eigene Video-Bewertung zu erstellen. Erst kürzlich hatte der YouTuber einen Fortnite-Glitch gefunden, mit dem man sich in Tresore schummeln kann.

Sie erinnern sich daran, wie es war in den jeweiligen Seasons zu spielen und welche ihnen besonders gefallen haben, welche okay waren und welche sie nie wieder sehen wollen.

Bei der eigenen Auswahl haben sie 3 Aspekte berücksichtigt:

Einfluss auf die eigene Fortnite-Karriere

Allgemeines Gameplay

Live-Events

YouTuber sind sich bei bestimmten Seasons einig

Wie fielen die Platzierungen von den YouTubern aus? Ob eine Season jetzt wirklich gut war, liegt im Blickwinkel des Betrachters. Es kann sein, dass jemand eine Season besonders mochte, die aber für einen anderen Spieler absoluter Mist war.

Doch bei einigen vergangenen Seasons sind sich die beiden YouTuber ziemlich einig. Schauen wir erst, welche Seasons die besten waren, laut den Profis.



Hier sieht man den direkten Vergleich, wie die YouTuber die Seasons bewertet haben

Im Vergleich sieht man, dass beide YouTuber sich darüber einig sind, dass Season 2 und Season 4 aus dem 1. Kapitel von Fortnite zu den besten Seasons gehören.

Wir hatten euch in einer Umfrage ebenfalls gefragt, welche Season für euch die beste war und dort wurde klar: Der Sieger ist Season 3.

Stimmt ab: Welche Season in Fortnite fandet Ihr am besten?

Spannend ist es zu sehen, dass beide die erste Season, zwar cool fanden, doch es nicht für die beste Season reicht. Die ersten Seasons von Fortnite scheinen also ziemlich beliebt zu sein.

Welche Season soll nie zurückkehren?

Was war die schlechteste Season in Fortnite laut den YouTubern? So wie sie sich bei einigen der besten Seasons einig waren, sind sie sich ebenfalls einig, welche Season die absolut schlechteste war.

Auf dem letzten Platz und somit als schlechteste Fortnite-Season auserkoren, findet man Season 10. Schuld daran sind die verhassten Mechs, die uns in der ganzen Season begleitet haben und einfach viel zu stark waren. Damals gab es so heftige Proteste, dass die Mechs einen Nerf bekommen mussten.

Die Mechs waren schon furchteinflößend

Was haltet ihr von der Bewertung der beiden YouTube-Stars? Seid ihr der gleichen Meinung oder hättet ihr die Seasons ganz anders verteilt?