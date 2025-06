Betrüger wird von Fortnite vor Gericht gezerrt, ignoriert Verhandlung, ruiniert sich damit sein Leben

Neues Fußball-Spiel auf Steam lässt euch all das machen, was sonst im Sport verboten ist, startet direkt mit 40.000 Spielern

Zu welchem Urteil kam es? Ein Richter nahm sich dem Fall an. Eine Verhandlung wurde geplant und der Betrüger dazu eingeladen, am Gerichtstermin teilzunehmen – der Cheater tauchte aber nicht auf.

In einem Post auf X teilten sie dann ihren Fund mit der Community mit und stellten noch einmal klar: Wer in Fortnite auf irgendeiner Weise betrügt, wird bestraft. Es wird alles dran gesetzt, das unsportliche Verhalten mancher Spieler zu stoppen, auch wenn es heißt, rechtliche Schritte in die Wege zu leiten.

Wie fing die Geschichte an? Fortnite berichtete im Dezember 2024, dass sie einen Betrüger erwischt haben, der in einem Turnier Cheats benutzt hatte. Bei den Cheats handelte es sich um Software- sowie Hardware-Cheats. Der Cheater versuchte dann durch das Erstellen neuer Accounts unentdeckt zu bleiben, doch Epic Games konnte ihn ausfindig machen.

In fast jedem Shooter sind Betrüger anwesend. Sie nutzen Cheats und Hacks, gehen dann als Sieger hervor und zerstören so den Spaß anderer Spieler. Ein solcher Betrüger wurde jetzt aber von Fortnite gefasst und vor Gericht gezerrt. Das Urteil ist vernichtend.

