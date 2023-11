Fortnite: Crossplay deaktivieren – So schaltet ihr das Feature aus

In Fortnite könnt ihr durch Crossplay auch mit anderen Plattformen gemeinsam oder gegeneinander zocken. Das ist praktisch, wenn ihr mehr Abwechslung in der Spielersuche haben möchtet. Es gibt jedoch einen guten Grund, Crossplay auszuschalten. Wir zeigen euch, wie ihr das Feature deaktiviert und warum ihr das ab und an tun solltet.

So deaktiviert ihr Crossplay in Fortnite: Um Crossplay in Fortnite zu deaktivieren, damit ihr nur noch mit eurer Plattform zockt, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Öffnet dazu euer Side-Tab auf der rechten Seite, um in die Einstellungen zu gelangen

Öffnet die Einstellungen

Wechselt auf den Reiter „Konto und Datenschutz“

Scrollt nun runter bis zum Punkt „Gameplay-Privatsphäre“

Der erste Menüpunkt mit der Bezeichnung „Plattformübergreifendes Spielen zulassen“ ist für das Crossplay zuständig

Wechselt nun auf „Nein“ Auf „Nein“ gestellt, werdet ihr nur noch mit Spielern eurer Plattform verbunden. Solltet ihr Crossplay erneut aktivieren wollen, wechselt einfach unter demselben Punkt von „Nein“ auf „Ja“



Doch warum sollte man Crossplay deaktivieren, obwohl das Feature mehr Spieler und kürzere Wartezeiten beim Generieren von Lobbys bringt? Wir zeigen es euch.

Konsolen- und PC-Spieler vertragen sich nicht gut

Was ist das größte Problem beim Crossplay in Fortnite? Es sind im Grunde die Spieler an sich. In Fortnite gibt es zwei Haupt-Modi:

Den Bauen-Modus

Den Nicht-Bauen-Modus

Während der Nicht-Bauen-Modus für alle Parteien ein faires Umfeld schafft, ist der Bauen-Modus anders gestrickt. Ihr könnt dort mit Materialien Gebäude und Schutz bauen, um euch vor feindlichem Beschuss zu schützen. Wenn Konsolenspieler gegenseitig antreten, verläuft der Kampf fair ab. Beide besitzen dieselben Mittel, um sich durch ihre Kampf- und Bau-Fertigkeiten auszuspielen.

Kommen jedoch die PC-Spieler hinzu, haben die Konsolen-Spieler meist keine Chance zu gewinnen. Mit Maus und Tastatur lässt sich in Fortnite viel besser bauen und editieren, was für die Konsolen-Seite in herbe Niederlagen mündet. Zudem lassen sich grafische Einstellungen noch besser anpassen, um im Kampf noch effizienter zu agieren – das geht bei den Konsolen nicht.

Das ist vielleicht nach der dritten Niederlage noch lustig, doch häuft sich das und wird man ständig von PC-Spielern zerrissen, macht Fortnite keinen Spaß mehr und ein epischer Sieg rückt noch weiter in die Ferne.

Doch auch PC-Spieler leiden: wegen des Aim-Assists von Konsolen. PC-Spieler haben keine Hilfe, um ihre Schüsse zu platzieren, während Konsolen dadurch öfter an Kills herankommen. Das kann auf Dauer auch frustrierend sein.

Oft lohnt es sich deshalb am Anfang einer Season, Crossplay zu deaktivieren. So könnt ihr entspannt alle neuen Inhalte genießen, euch darauf einstellen und gegebenenfalls den kostenlosen Regenschirm der jetzigen Season sichern, wenn ihr einen epischen Sieg ergattert. Zudem müsst ihr dann nicht mit Baumeistern konkurrieren und könnt entspannt Schutzmaßnahmen bauen.

