Fortnite bringt 2 neue Arcade-Skins, die nur Oldies kennen

Im Zuge des gestrigen Tages wurde Patch 17.30 auf den Fortnite Servern aufgespielt und somit neue Inhalte hinzugefügt. Zu den neuen Inhalten gehören auch zwei neue Arcade-Skins aus den 90ern, die mitunter manche von euch kennen sollten. Die Rede ist von Cammy und Guile aus “Street Fighter”. Wie man sie eventuell kostenlos bekommt und was man dafür tun muss erfahrt ihr hier.

Welche Skins sind gemeint? Wie schon in der letzten Season in Fortnite wurden auch in dieser Season zahlreiche Skins veröffentlicht. Diesmal aber startet Runde zwei der “Street Fighter” Collection und das mit den Ehrengästen Guile und Cammy. Beide hatten ihren ersten Auftritt in “Street Fighter II”.

Das ist Guile, wusstet ihr das er keine Augenbrauen hat?

Das ist Cammy auch bekannt als Killer Bee Hier sind die beiden neuen Street Fighter Skins für Fortnite.

Wie kommt man an die Skins?

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht: Cammy wird es in Form eines “Cammy-Cups” zu erspielen geben. Neben ihrem Skin bekommt man auch ihr Back Bling also das volle Programm. Dazu müsst ihr lediglich Platz eins erreichen. Aber ihr geht nicht komplett leer aus, wenn ihr keine Schwitzer seid, es reicht auch nur 8 Punkte zu erreichen um einen exklusiven “Street Fighter” Ladebildschirm zu bekommen.

Die schlechte Nachricht: Guile wird es leider nicht zu erspielen geben. Dafür wird er in Form eines Angebotes im Item Shop von Fortnite erscheinen. Zusammen mit Cammy werden sie als Bundle am 7. August veröffentlicht. Passend zu den Skins wird es noch ein weiteres Bundle geben. Dies beinhaltet zwei Schläger und einen Gleiter.

Zwei Schläger und ein Jet zum Losdüsen

Infos zum Cammy Cup

Wann startet der Cup in Fortnite? Der Cammy Cup erscheint in Form eines Duo-Turniers am 5. August von 19 bis 22 Uhr. Ihr habt also drei Stunden Zeit, alles zu geben. Auch wenn es nichts im Turnier wird, habt ihr dennoch die Möglichkeit, Cammy zusammen mit Guile im Shop zu erwerben. Und als Trostpreis gibts noch den Ladebildschirm.



Ladebildschirm Hier seht ihr die Prämien des Cammy Cups

Wie erreiche ich am besten 8 Punkte? Wenn, ihr komplett auf Nummer sicher gehen wollt Campt einfach. Setzt euch mit eurem Kollegen in einen Busch oder in eine abgelegene Hütte und wartet, bis euch die Punkte entgegenkommen. Da die Platzierungen die meisten Punkte bringen, solltet ihr schnell eure 8 Punkte beisammen haben.

Doch wenn ihr mehr Action haben wollt, traut euch auch ins Schlachtfeld und versucht euer Glück. Dabei habt ihr auch die Möglichkeit, Punkte durch Eliminierungen zu erreichen. Pro Elimiernung bekommt man 1 Punkt. Weitere Infos zur Punkteplatzierung erfahrt ihr auf der Webseite von Epic Games (via. epicgames.com)

Gefällt euch, das Charaktere aus anderen Spiel Universen auf die Fortnite Insel kommen und mitmischen oder wollt ihr lieber wieder eigene Fortnite Skins sehen? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet.