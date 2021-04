So kommt der Skin an: Der Skin scheint ziemlich gemischt bei den Spielern anzukommen:

Dieses Verhalten, dass sich Privatanleger über Social Media verabreden, eine Aktie zu kaufen, und sich gegenseitig mit Memes darin bestärken, diese Aktie zu halten und weiter zu kaufen, sorgte für riesige Turbulenzen an der Börse. Die Hedgefonds waren so ein Verhalten nicht gewohnt.

Es wurde zu einer Art Kampf stilisiert: Wir, die einfachen Leute, gegen die großen Bonzen und Hedgefonds. So nutzte man immer wieder Bilder aus der Popkultur, stilisierte es zum Kampf Gut gegen Böse in den Welten von Herr der Ringe, Star Wars oder der Matrix.

Daher wetten große Investoren in Hedgefonds gegen den Aktien-Wert von GameStop, in sogenannten „Shorts.“

Daher nahmen Investoren an, GameStop werde es so wie Videotheken gehen und sie würden nach und nach ihr Geschäft verlieren, immer mehr Filialen schließen und tief in die rote Zahlen abrutschten. Das entsprach auch der tatsächlichen Entwicklung.

Was hat es mit diesem Aktien-Rausch auf sich? Seit einigen Monaten sind einige Gamer und Influencer in ein Aktien-Fieber geraten. Das hängt vor allem mit dem Subreddit /Wallstreetbets zusamnmen.

Was ist das für ein Skin? Der Skin heißt Aktien-Kurt, auf englisch Diamond Hanz. Es ist eine seltsame glatzköpfige, pixelige Figur, die auf den ersten Blick so gar nicht zu Fortnite passt.

