Gab es schon mal solche Probleme? Es ist nicht das erste Mal, dass das Internet Probleme mit dreistelligen Zahlen hat: So hatten am 31. Dezember 1999 viele Computer Probleme damit, das Datum auf das nächste Jahr umzustellen. Denn nach der 99 folgt dann die 00 und hier befürchtete man, dass die Computer das als Schritt zurück anstatt nach vorne verstehen würden. Das nannte man auch den „Millenium-Bug“

Was genau ist da Problem? Genau diese Weitergabe von Zahlen funktioniert mit der Browser-Version nicht, wenn sie die 100 erreicht. Etliche Webseiten kommen wohl mit der dreistelligen Zahl nicht zurecht und lassen dann den Browser crashen. So melden sich etwa auf Github etliche User, die mit der aktuellen Beta große Probleme haben.

Der Browser ist der User Agent und damit der Vermittler zwischen euch und der Webseite. Als String, also als Zahlenkette, gibt der Browser bestimmte Daten an die Webseite weiter. Dazu gehört etwa der Name des Browsers, aber auch euer Betriebssystem oder eure Sprache.

Was genau ändert sich? Mit einem der kommenden Updates nähern sich die Browser der Versionsnummer 100. Das mag für uns banal klingen, doch für unser Internet – oder zumindest die Webseiten, die ihr dort abrufen wollt – ist das ein echtes Problem. MeinMMO erklärt, was genau dahintersteckt.

