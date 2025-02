Streamer zu Final Fantasy XIV ergibt sich Katzenmädchen, die seinen Rekord 3-mal bricht, bevor er ein Video dazu hochladen kann

Der Streamer Pint zu Final Fantasy XIV war lange der Halter des Speedrun-Rekords am Turm in Kugane. Innerhalb weniger Tage wurde er aber gleich dreimal geschlagen – von seinem eigenen Fan, einem Katzenmädchen.

Was ist bisher passiert? Der Twitch-Streamer und YouTuber Pint sicherte sich in 2023 den Rekord im Sprungpuzzel Turm von Kugane. Dabei geht es darum, besagtes Gebäude aus der Stormblood-Erweiterung möglichst schnell zu besteigen.

Nachdem Spieler Em0_oticon den Titel 5 Jahre lang mit 43,58 Sekunden hielt, schnappte sich Pint die Krone mit 43,30 Sekunden. Nur einen Tag später holte sich Em0_oticon die Krone aber zurück – mit der neuen Bestzeit von 38,74 Sekunden.

Jetzt hat es Pint noch einmal versucht und bekam Konkurrenz aus der eigenen Fanbase: Ein Katzenmädchen schlug ihn gleich dreimal – innerhalb von 24 Stunden!

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Lalafell vs Katzenmädchen

Wie liefen die letzten 24 Stunden ab? Das Rennen um den Turm in Kugane ist hart umkämpft. Am 23. Februar stieß Pint das Rennen noch einmal in seinem YouTube-Video an. Darin ging er das Rennen noch einmal an, um seinen großen Rivalen zu schlagen. Das gelang ihm auch mit dem neuen Rekord von 38,31 Sekunden.

Damit schlug er aber nicht nur Em0_oticon, sondern auch den letzten Weltrekord von Halter Azura Stargazer. Dieser ist Fan von Pint selbst und weil Pint vorab immer wieder auf seinen neuen Versuch hingewiesen hat, wollte Azura diesen neuen Rekord direkt schlagen.

Was er auch mit nur 37,715 Sekunden schaffte. Das könnt ihr ebenfalls auf YouTube nachsehen. Und das noch bevor Pint das eigene Rekord-Video veröffentlichte.

Damit war es aber noch nicht vorbei für Azura: Er versuchte einfach weiter und brach seinen eigenen Rekord zuerst mit 36,40 Sekunden (via YouTube) und unterbot sich dann selbst mit nur (!) 35,65 Sekunden (via YouTube).

Schlussendlich raste Azura noch einmal durch das Sprungpuzzle und stellte den neuen, aktuellen Rekord auf: 34,616 Sekunden.

Wie geht es jetzt weiter? Den letzten neuen Rekord beendete Azura mit einer Landung auf der Lampe vor dem Turm, ein weiterer schwieriger Feat. Pint warf daraufhin das Handtuch.

Wenn Azura also nicht versucht, sich selbst weiter zu unterbieten oder Em0_oticon sich angespornt fühlt, das Katzenmädel vom Thron zu stoßen, wird es für den Moment bei den 34,616 Sekunden bleiben. Außer natürlich, jemand anderes sieht sich dazu berufen, aus dem Rekord-Trio ein Quartett zu machen.

Neben Sprungrekorden gibt es in Final Fantasy XIV aber natürlich noch so einiges anderes zu tun. Neben der Hauptstory könnt ihr euch in Raids fiesen Bossen stellen, Dungeons absolvieren und einzelne Bossgegner legen. Solltet ihr auch mal alleine unterwegs sein und noch einen Zeitvertreib suchen, könnte unsere Liste mit 5 coolen Mounts, die ihr ohne Gruppe farmen könnt spannend sein.