Final Fantasy XIV bietet euch jetzt eine gute Möglichkeit, bis zu 4 Tage kostenlos wieder ins MMORPG zu schauen

Falls ihr mal wieder in Final Fantasy XIV hineinschauen wolltet, aber keine Lust habt, euer Abo zu erneuern, bietet euch das MMORPG jetzt eine Login-Aktion, die euch bis zu 4 Tage Spielzeit bieten kann.

Was ist das für eine Aktion? Zwischen dem 9. Januar 2026 um 9:00 Uhr und dem 9. Februar 2026 um 15:59 Uhr gibt es in Final Fantasy 14 wieder eine Gratis-Login-Aktion. Das heißt, ihr könnt euch kostenlos einloggen und all eure Inhalte spielen, ohne euer Abo für das MMORPG zu erneuern.

Loggt ihr euch im angegebenen Zeitraum ein, habt ihr bis zu 96 Stunden Zeit, das Spiel kostenlos zu zocken. Hierbei müsst ihr aber beachten, dass ab dem Zeitpunkt des Log-ins der Zeitraum beginnt. Ihr könnt die 96 Stunden also nicht auf mehrere Wochen aufteilen.

Eure kostenlose Phase endet also am dritten Tag um 23:59 Uhr.

Um den Gratis-Login nutzen zu können, müsst ihr einen Account ohne Spielzeit besitzen. Außerdem muss euer letztes Abonnement (oder die Testspielzeit) mindestens 30 Tage her sein.

Gibt es einen Grund für die Gratis-Login-Aktion? Die offizielle Website zum Spiel schreibt, dass man möglichst vielen die aktuellen Inhalte zeigen möchte. Der letzte große Patch war 7.4 und buffte viele der Angreifer-Jobs. Zudem wurden alle Heiler gebufft. Nerfs gab es für die Tank-Klasse Revolverklinge und die DPS-Klasse Viper.

Im Zuge der Login-Aktion wirbt Final Fantasy XIV mit den neuen Inhalten von Patch 7.4. Dabei erwähnen sie die neue Prüfung: Doomtrain und den Raid-Dungeon Arkadion – Superschwergewicht. Mit dem Update kam auch die Möglichkeit ins Spiel, jede Projektion, unabhängig von der eigenen Klasse, nutzen zu können. Ihr könnt also alles aus eurem Kleiderschrank nutzen.

Wenn ihr also mal wieder in die neuen Inhalte hineinschauen wolltet, aber nicht wusstet, ob sich ein Abo für euch lohnt, habt ihr bis zum 9. Februar 2026 die perfekte Möglichkeit.

Für einige Spieler sind die neuen Inhalte in letzter Zeit unschaffbar gewesen. Das lag daran, dass 2 Regionen von wiederholten DDoS-Angriffen attackiert wurden: Final Fantasy XIV wird fast stündlich attackiert, das macht neuen Inhalt für tausende Spieler unschaffbar: „Happy Savage Day!“

MiwakoSato
Nö keine Lust wer das Spiel Buy To Play würde ich es in Meine Sammlung nehmen aber mit Abo Model Nein danke

