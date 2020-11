12:00 Uhr: Der Live Letter eröffnet mit dem japanischen Trailer zum Patch 5.4. Gezeigt werden die kommenden Story- und Gameplay-Inhalte. Der deutsche YouTube-Trailer sollte erfahrungsgemäß in wenigen Minuten online gehen und wird in dem Artikel verlinkt.

Die Synchronsprache soll in diesem Update besonders cool sein und zwar in allen Sprachausgaben. Yoshida kommentiert, dass die Fans im Twitch-, YouTube- und Nico-Chat von dem Trailer verwirrt sind: „Alle sind überrascht. Was ist das? Was passiert mit der Welt?“

12:48: Der letzte Boss des Raids wurde von Tetsuya Nomura entworfen. Das Design ist einzigartig und wird geheim gehalten. Yoshida merkte an, dass es aus PR-Sicht klug gewesen wäre, das Design zu zeigen und für den Patch zu verwenden, aber er will, dass die Spieler einen „WOW!“-Effekt haben, wenn sie den Boss zum ersten Mal sehen.

Was ist der Brief des Produzenten? Vor jedem größeren Update zu Final Fantasy XIV macht der Direktor des MMORPGs, Naoki Yoshida, mindestens einen mehrstündigen Stream.

