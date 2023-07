34-Jähriger steckt aus „Hass und Verachtung“ 500 Stunden in ein Rollenspiel

Final Fantasy 7 hat mittlerweile ein Remake spendiert bekommen. Doch der originale PS1-Teil hat einen Spieler die letzten zwei Jahre beschäftigt, weil er im ersten Gebiet Level 99 erreichen wollte. Dafür hat er insgesamt 500 Spielstunden gebraucht.

Wie hat er das gemacht? Bei dem Spieler handelt es sich um den YouTuber David „CirclMaster“ Curry, einem 34-jährigen Kassierer aus Kalifornien. Er hat die Zeit nur im ersten Reaktor verbracht, also noch vor dem Aufeinandertreffen mit dem ersten Boss.

Doch für den Erfolg hat er nicht einmal das komplette Gebiet genutzt, sondern ist monoton an einer Stelle auf- und abgerannt, um auf niedrigstufige Gegner in einem Zufallskampf zu treffen.

Seinen Fortschritt hat er teilweise auf seinem Twitch-Kanal gestreamt. Zum Ende hin litt er sogar unter starken Schmerzen, weil er sich kurz zuvor einer Arm-Operation unterziehen musste.

Auf der Videoplattform zeigt er die letzte Stunde, die er benötigt hat, um mit den beiden Charakteren Cloud und Barett Level 99 zu erreichen.

Doch Vorsicht, wir sprechen akute Einschlafgefahr aus:

Das Besondere an der Herausforderung war, dass er das Ganze auf einer PS1-Konsole bewältigte. Das bedeutet, dass er keine Sequenzen überspringen und auch nicht immer dann speichern konnte, wann er es wollte.

Wieso macht er sowas? CirclMaster hat die Herausforderung im Jahr 2015 begonnen, weil er frustriert war. Er war in einem privaten Forum angemeldet, in dem ein anderer User namens Dick Tree versprach, Level 99 im ersten Reaktor von Final Fantasy 7 zu erreichen.

Sein Unterfangen startete er im Jahr 2012. Doch eines Tages hörte der User auf, seinen Fortschritt zu posten. Also entschied sich CirclMaster dafür, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wie er selbst erklärt (via kotaku.com):

Ich hatte das Warten satt und beschloss aufgrund meiner Erfolgsbilanz bedeutungsloser Erfolge, dass ich das Ganze erledigen könnte, bevor er sich die Mühe machen konnte, fertig zu werden.

In einem Post erklärt er, dass er Hass und Verachtung für Dick Tree entwickelt und sich deshalb der Aufgabe angenommen habe. Er habe diese Herausforderung für all die Kameraden durchgeführt, die Dick Tree verfolgt haben, nur um dann enttäuscht zu werden (via theverge.com).

Mittlerweile hat Final Fantasy 7 ein Remake, das unsere MeinMMO-Autorin Irina Moritz sowohl für Neulinge als auch für Veteranen empfehlen kann:

CirclMaster verriet, dass damit noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Er möchte sich als nächstes Final Fantasy 6 widmen und versuchen, dort die Hauptfigur Terra auf Level 99 zu bekommen, bevor er den ersten Boss erreicht.

Wir dürfen gespannt sein, wie lange der YouTuber für diesen Erfolg brauchen wird. Auch der Spieler im nachfolgenden Artikel hat viele Stunden in einem Titel versenkt: Spieler zockt Game auf Steam mehr als andere in ihrem ganzen Leben – „Die ersten 20.000 Stunden war es ok“