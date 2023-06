FIFA 23: Nur 9,5 % spielten ein Frauen-Match – Jetzt bringt EA ein großes Update zur WM, das euch begeistern soll

In FIFA 23 soll die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 mit einem großen Update begleitet werden. Was steckt in dem Modus?

Als FIFA 23 vorgestellt wurde, stellte EA Sports klar, auch dem Frauen-Fußball mehr Aufmerksamkeit schenken zu wollen. So wurden unter anderem einige Vereinsmannschaften sowie Ligen der Damen eingeführt, und die australische Torjägerin Sam Kerr wurde Cover-Star des Spiels.

In einigen Modi wie Ultimate Team beispielsweise fehlen die Spielerinnen aber noch. Und auch bei der Spielerschaft haben sich die Features rund um den Frauen-Fußball offenbar noch nicht durchgesetzt.

Schaut man etwa in die Statistiken der PS5-Erfolge zu FIFA 23, findet man dort den Erfolg “Fußball ist alles”. Den erhält man, sobald man eine Partie mit Frauen-Teams spielt. Bislang steht dieser Erfolg auf “Sehr selten”, bei 9,5 % der Spieler, die ihn sich geholt haben.

Ob diese Zahl bis zum Release von Nachfolger EA Sports FC noch steigt? Denkbar ist es, denn ein neues Update zu FIFA 23 soll die Frauen-WM im Sommer begleiten.

Was ist das für ein Update für FIFA 23?

EA Sports stellte auf der eigenen Website das Update zum “FIFA Women’s World Cup” vor (via ea.com). Dort soll es unterschiedliche Möglichkeiten geben, das Turnier direkt im Spiel zu erleben.

Eine Option stellt einzelne Spielerinnen in den Vordergund: Im “Übernimm dein Land”-Modus spielt ihr entweder eine reale Spielerin oder erstellt eine ganz eigene, die man dann der Nationalmannschaft zuordnen kann. Nun wird das Turnier durchgespielt – entweder mit der gewählten Spielerin oder dem gesamten Team.

Dann gibt es einen ganz klassischen Turniermodus, den man solo durchspielen kann. Zudem wird der World Cup auch im Anstoß verfügbar sein, wo man gegen die KI oder Freunde auf der Couch spielen kann.

Was steckt an Inhalten im Update? Neben den Turniermodi werden alle 32 qualifizierten Nationen verfügbar sein. Dazu kommen Deko für das Stadion sowie eine spezielle Präsentation der Matches inklusive neuer Cinematics dazu. Auch die Kommentatoren sollen spezifisch auf das Turnier eingehen.

Wann erscheint das Update? Ein genaues Datum nannte EA Sports noch nicht, die Rede ist von “Ende Juni”. Es erscheint als kostenloses Update, kann also einfach heruntergeladen werden.

Die reale WM startet übrigens am 20. Juli 2023 und läuft dann bis zum 20. August. Das Turnier findet in Australien und Neuseeland statt.

Was ist sonst in FIFA 23 los? Eine neue Karte in Ultimate Team sorgt gerade für Furore.