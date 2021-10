FIFA 22: Server down – Wann enden die Wartungsarbeiten?

In FIFA 22 sind die Server down, Matches in Ultimate Team sind gerade nicht möglich. Wann die Wartungsarbeiten von EA beendet sind, erfahrt ihr hier.

Wie lang sind die Server down? In FIFA 22 ist heute eine Wartung der Server vorgesehen. Das gab EA Sports über den Direct-Communication-Kanal auf Twitter bekannt.

Die Server-Arbeiten sollen dabei zwischen 08:00 Uhr und 10:30 Uhr (deutscher Zeit) stattfinden. Das Matchmaking in Ultimate Team und Volta soll allerdings schon 30 Minuten vorher deaktiviert werden, um plötzliche Matchabbrüche zu verhindern (via Twitter).

Woran wird gearbeitet? Die Gründe für die Wartungsarbeiten-Arbeiten nannte EA Sports in der Mitteilung nicht. Im FIFA-Subreddit spekulieren Spieler, dass die Arbeiten mit jüngsten Server-Problemen zu tun haben könnten. So hatten einige Spieler speziell am Mittwochabend Probleme mit plötzlichen Rauswürfen aus Matches.

Außerdem soll in FIFA 22 heute das Title Update 1 auch für die Konsolen kommen. Der Patch war bislang nur für den PC verfügbar – nun sollen auch PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X das Update erhalten. Mehr zum Inhalt des Title Update 1 in FIFA 22 erhaltet ihr hier.

Server-Arbeiten während des Belohnungstages

In FIFA 22 könnt ihr heute, am Donnerstagmorgen, eure Division Rivals Belohnungen abholen. Das sollte auch noch funktionieren, während an den Servern gearbeitet wird. Bei den letzten Server-Arbeiten konnte man noch auf das FUT-Menü zugreifen, nur Matches fielen eben aus.

Wenn ihr allerdings noch schnell einen oder zwei Siege holen wolltet, bevor die Belohnungen rausgehen, um euch noch eine bessere Rewards-Stufe zu suchen, werdet ihr darauf wohl verzichten müssen.

Sobald die Server-Arbeiten beendet sind, könnt ihr auch in die neue Rivals-Woche starten. Zuletzt ärgerten sich aber manche Spieler wegen seines neuen Systems über den Modus. In Rivals sind Abstiege nämlich nicht mehr möglich – was für manche Spieler zum Problem wird.