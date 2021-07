FIFA 22 – Bayern-Ratings: Predictions zu den Spielern vom FC Bayern

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Was sind Rating-Predictions? Noch bevor die offiziellen Ratings der Spieler von FIFA 22 bekannt sind, versucht die Community einzuschätzen, wie stark die Spieler im neuen FIFA-Ableger werden könnten. Dazu werden sich die Leistungen der Spieler in der letzten Saison angeschaut und Vorhersagen erstellt.

Deshalb sind wir dieses Mal besonders gespannt und schauen uns schon mal die Vorhersagen an zu den Ratings des FC Bayern an.

Im letzten Jahr haben die Ratings der Bayern-Spieler so manchen FUT-Spieler negativ überrascht . Sie waren in vielen Fällen deutlich niedriger, als man vermutet hätte. Das war vor allem kurios, weil der FC Bayern 2020 die Champions League gewinnen konnte und viele Spieler auf Top-Niveau spielten.

Wie stark werden die Spieler vom FC Bayern in FIFA 22 ? Wir schauen auf die Predictions und verraten euch, welche Ratings Neuer, Lewandowski, Müller und Co. im nächsten FIFA-Teil erhalten könnten.

