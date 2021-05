Wer gerade in FIFA 21 eine Partie in Ultimate Team starten möchte, bekommt eine Störungsmeldung. Wann sind die Server wieder voll online?

Das ist das Problem: Wer aktuell eine Online-Partie in FIFA 21 Ultimate Team oder Volta starten möchte, sieht statt eines startenden Matches folgende Nachricht: “Das Einsteigen in eine Partie ist vorübergehend deaktiviert. Entschuldigung, dies sollte in Kürze wieder möglich sein. Bitte versuche es später erneut.” Matches sind derzeit also nicht möglich.

FIFA 21 Server ab spätem Vormittag wieder erreichbar

Wann könnt ihr wieder spielen? Wie der “FIFA Direct Communication”-Kanal auf Twitter bekannt gab, werden aktuell geplante Wartungsarbeiten durchgeführt. Diese sollen von 08:00 Uhr morgens (deutscher Zeit) bis 11:00 Uhr am späten Vormittag laufen.

Das Erstellen von Matches ist bereits eine halbe Stunde zuvor deaktiviert worden. Betroffen sind neben FIFA 21 auch die Titel FIFA 15, 16, 17, 18, 19 und 20.

Man kommt zwar grundsätzlich noch ins Spiel und kann auch in FUT beispielsweise auf dem Transfermarkt tätig werden. Auch SBCs kann man weiterhin angehen. Richtige Matches sollen aber erst ab 11:00 Uhr deutscher Zeit wieder möglich sein.

Das lohnt sich gerade in FIFA 21: Sobald die Server wieder online sind, kann man wieder normal in Matches starten. Und da gibt es momentan einige Möglichkeiten, sich starke Belohnungen zu sichern. So könnt ihr euch zum Beispiel den Top-Stürmer Alexander Isak sichern, indem ihr einige Aufgaben löst. Das ist allerdings nur noch ein paar Tage lang möglich, also sollte man sich beeilen.

Außerdem sind die neuen Icon Swaps 3 gestartet. Hier muss man verschiedene Aufgaben lösen, vor allem in Freundschaftsspielen und Squad Battles. Die Belohnungen der Icon Swaps 3 sind diesmal sogar richtig gut.

Und zu guter Letzt läuft aktuell auch wieder die Qualifikation für die Weekend League. Hierzu kann man in Division Rivals wie gewohnt Punkte sammeln, um am Wochenende wieder dabei zu sein. Die Weekend League lohnt sich aktuell auch stärker, als normalerweise. Denn seit dem Team-of-the-Year-Start stecken die starken TOTS-Karten in den Weekend League Belohnungen.