FIFA 21: FUT Birthday Team 2 ist live – Mit verrückten 5 Sternen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Das eigene Team auf die Weekend League vorzubereiten, ist gar nicht so einfach. Ihr sucht noch Verstärkung? Dann haben wir hier die besten Karten unter 200.000 Münzen in FUT für euch .

Wann kommt FUT Birthday Team 2? Das zweite Team erschien am Freitagabend, den 02. April 2021, um 19:00 Uhr. Es bleibt nun voraussichtlich eine Woche lang verfügbar. Die Karten kann man aus den Packs in FIFA 21 ziehen, braucht aber verdammt viel Glück dafür. Auf dem Transfermarkt kann man sie auch kriegen, dort werden sie aber jede Menge Münzen kosten.

Was ist der FUT Birthday? Der FUT Birthday findet jedes Jahr in FIFA 21 statt und feiert den Geburtstag von Ultimate Team. Zu diesem Anlass gibt es immer besondere Spezialkarten. In diesem Jahr wurde bereits das FUT Birthday Team 1 veröffentlicht. Da drin stecken Spezialkarten, die verbesserte Werte bei Skill-Moves oder schwachem Fuß bekamen.

Insert

You are going to send email to