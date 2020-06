FIFA 20 Summer Heat: Mit diesen neuen Inhalten rechnen die FUT-Spieler

In FIFA 20 beginnt am Mittwoch, den 17. Juni, das neue „Summer Heat“-Event. Doch was für Inhalte könnte das Event bringen?

Das TOTSSF-Event ist vorbei und schon steht das nächste FUT-Event an. Am Mittwoch startet die neue Summer-Heat-Promo und wir schauen uns die möglichen Inhalte an.

Was ist Summer Heat? Bisher ist offiziell noch kaum etwas zu den Inhalten des Summer-Heat-Events bekannt. EA Sports hat das Event lediglich via Twiter und den FUT-Ladebildschirm für den 17. Juni angekündigt.

Das ist ein recht ungewöhnlicher Tag für ein FUT-Event, denn üblicherweise erscheinen Promos in Ultimate Team freitags.

17 June pic.twitter.com/y6K4yMgwDF — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 12, 2020

Was wissen wir bisher offiziell? Über das Summer-Heat-Event kennen wir bisher lediglich das Release-Datum sowie das neue Karten-Design. Welche Spieler neue Spezialkarten erhalten und welche weiteren Inhalte es geben wird, ist noch nicht bekannt.

Es gibt jedoch Indizien in welche Richtung das Event gehen könnte und FUT-Fans haben auch schon erste Vermutungen.

Das könnte die FUT-Spieler erwarten

Auf diese Inhalte wird spekuliert: Im Internet (via reddit) wird viel über das neue FUT-Event diskutiert und spekuliert. Dabei analysieren die FUT-Spieler alle verfügbaren Info-Happen, um etwas über das neue Event herauszufinden. Besonders der zweite FUT-Ladebildschirm bringt hier erste Hinweise.

Zu sehen sind Teile verschiedener FUT-Karten-Designs und Logos älterer FUT-Spezialkarten. So erkennt man auf dem Ladebildschirm diese Spezialkarten:

Dieser FUT-Ladebildschirm liefert erste Hinweise

Spieler vermuten daher einen Re-Release verschiedener Spezialkarten des des bisherigen FUT-Jahres, die jetzt allerdings als Summer-Heat-Karten noch stärkere Werte erhalten könnten. So könnte beispielsweise ein 87er Scream-Dzeko mit dem neuen Summer-Heat-Event eine verbesserte Karte mit Stats im 90er-Bereich erhalten.

Das klingt für viele FUT-Spieler plausibel und sie wünschen sich bereits zahlreiche SBC-Karten zurück, die mit dem Summer-Heat-Event verbessert werden sollen (via reddit).

Beachtet aber, dass es sich hierbei lediglich um Spekulationen handelt. Wie das Event wirklich aussehen und welche Inhalte es bringen wird, erfahren wir am Mittwoch, den 17. Juni um 19:00 Uhr. Wir sind gespannt.