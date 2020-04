Ab jetzt sind in FIFA 20 die Karten vom TOTW Moments 4 bekannt. Wir verraten euch, wer im neuen Team der Woche Momente frische Inform-Karten erhält.

Was sind TOTW Moments? Durch die aktuelle Pause im internationalen Fußball ist das reguläre Team of the Week, dass sich nach den realen Leistungen der Fußballer gerichtet hat, erstmal pausiert.

Es wird aber durch das TOTW Moments ersetzt. Dieses erscheint ebenfalls wöchentlich und basiert auf TOTWs früherer FUT-Teile.

Die stärksten Spieler im TOTW Moments 3: In dieser Woche erhalten Ilicic (90), Son (91) und Vardy richtig starke Karten im TOTW Moments 4. Doch Robert Lewandowski hat die stärkste Karte mit einem Gesamtrating von 94. Das dürfte vor allem Besitzer seiner Headliner-Karte freuen.

Diese Spieler aus der Bundesliga sind dabei: FUT-Spieler mit Bundesliga-Mannschaften können sich über die neuen Karten von Lewandowski (94), Belfodil (82) und Mateta (82) freuen.

Das ist das Team of the Week Moments 4

Der Release des TOTW Moments 4: Die neuen Karten sind ab heute, dem 8. April um 19:00 Uhr, in FUT 20 verfügbar.

Das solltet ihr zu den TOTW Moments wissen:

Die TOTW Moments erscheinen wie das TOTW jeden Mittwoch um 19:00 Uhr

Sie erscheinen solange, bis der Ligen-Betrieb im Profifußball wieder aufgenommen wird.

Ein Spieler kann nicht zweimal hintereinander ins TOTW-Moments-Team kommen

Ein Spieler erhält eine TOTW-Moments-Karte immer für sein aktuelles Team und nicht für das Team, für das er die Karte ursprünglich erhielt

Spieler die es nicht mehr in FUT gibt, erhalten auch keine Moments-Karte

Die TOTW-Moments-Karten ersetzen die TOTW-Karten auch als Belohnungen. Zum Beispiel bei den Weekend League Rewards oder den Squad Battles

So kommt ihr an die neuen TOTW-Moments-Karten

In Sets: Die neuen Inform-Karten könnt ihr in folgenden Packs finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Moments-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Wenn ihr euch jedoch nicht auf euer Glück verlassen wollt, dann solltet ihr auf dem Transfermarkt nach eurer Wunsch-Karte Ausschau halten. Schlagt aber nicht direkt zu, vergleicht unbedingt Preise und wartet ein paar Tage, denn oft sinken die Preise noch deutlich.