In FIFA 20 erwarten wir für Freitag das Team of the Season So Far der Premier League. Hier sind die Predictions zum nächsten Team des TOTSSF-Events.

Vermutlich wird am Freitag das TOTSSF zur ersten englischen Liga, der Premiert League, erscheinen. Dieses Mal ist jedoch EA Sports, und nicht die Community, für die Zusammenstellung des Teams verantwortlich.

Welche 23 Spieler dabei sind, erfahren wir zwar erst am Freitag. Allerdings können wir uns jetzt schon mit den Predictions, also Vorhersagen, ein gutes Bild machen, welche Spieler starke TOTSSF-Karten erhalten könnten.

Was sind TOTS-Karten? TOTS-Karten (oder TOTSSF in diesem Jahr) sind besonders starke Spezialkarten, die zum Ende der Saison in Ultimate Team ins Spiel kommen. An jedem Freitag erscheint ein neues Team mit stark aufgewerteten TOTSSF-Karten.

Beispiel FIFA 19: Reus Gold-Karte & Reus TOTS-Karte

Dabei sind die neuen TOTSSF-Werte extrem stark, so sind Upgrades von 6 bis 10 Punkten im Gesamtrating keine Seltenheit.

Die Prognose zum Premier-League-TOTSSF

Diese Predictions stammen von futhead:

Torhüter:

TW: Alisson (FC Liverpool)

TW: Dean Henderson (Sheffield United)

TW: Nick Pope (FC Burnley)

Verteidiger:

IV: Caglar Söyüncü (Leicester City)

IV: Virgil van Dijk (FC Liverpool)

RV: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

LV: Andrew Robertson (FC Liverpool)

RV: Ricardo Pereira (Leicester City)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Jordan Henderson (FC Liverpool)

ZOM: Kevin de Bruyne (Manchester City)

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool)

LF: Sadio Mane (FC Liverpool)

ZDM: Wilfred Ndidi (Leicester City)

LM: Marcus Rashford (Manchester United)

RF: Adama Traore (Wolverhampton Wanderers)

LF: Raheem Sterling (Manchester City)

LF: Jack Grealish (Aston Villa)

LM: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Stürmer:

ST: Sergio Aguero (Manchester City)

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal)

ST: Raul Jimenez (Wolverhampton Wanderers)

ST: Jamie Vardy (Leicester City)

ST: Danny Ings (FC Southampton)

Wann ist der Release? Das Premier-League-TOTSSF wird voraussichtlich am Freitag, den 1. Mai um 19:00 Uhr in FIFA 20 Ultimate Team erscheinen.

Dann sind die Karten für eine Woche lang in Sets zu finden.

So bekommt ihr die neuen TOTSSF-Karten

Aus Packs: TOTSSF-Karten können grundsätzlich aus diesen Sets gezogen werden:

Denkt aber daran, dass die Wahrscheinlichkeit TOTSSF-Karten zu ziehen, wirklich sehr gering ist.

Auf dem Transfermarkt: Klüger ist es daher, auf dem Transfermarkt nach euren Wunsch-Spielern Ausschau zu halten. Jedoch sind hier die Preise, besonders zu Beginn des Events, recht hoch.

Etwas zu warten kann sich also durchaus lohnen, denn im Verlauf der Promo sinken selbst die TOTSSF-Karten erheblich im Preis.