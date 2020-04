Ihr wollt eure Gegner in der Weekend League vom FIFA 20 austricksen? Dann findet ihr hier 5 effektive Skill Moves, mit denen euch das gelingt.

Was sind das für Tricks? In FIFA 20 gibt es eine ganze Wagenladung an Tricks. Die schwierigsten davon können nur 5-Sterne-Skiller ausführen. Doch die kompliziertesten Tricks sind nicht unbedingt immer die besten. Und gerade in der Weekend League können einfache, aber nützliche Tricks das Zünglein an der Waage sein, um einen Rang aufzusteigen.

Hier findet ihr 5 effektive Tricks, die sich eignen, um euch in einer knappen Weekend-League-Partie den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Mit ihnen könnt ihr eure Gegenspieler schnell umspielen, müsst aber nicht die komplette Liste an Skill Moves auswendig lernen.

Ballrolle

Das ist die Ballrolle: Die Ballrolle ist ein sehr einfacher Trick, für den ihr lediglich zwei Sterne benötigt. Jeder Feldspieler sollte die Rolle also ausführen können. Sie besteht aus einer einfachen Bewegung, mit der euren Spieler den Fuß über den Ball rollen lässt und seitlich verlagert.

Er eignet sich perfekt, um an Verteidigern und Torhütern vorbeizuziehen oder sich für eine neue Aktion auszurichten. Obwohl die Rolle so einfach ist, ist sie schwer zu verteidigen. Wer es trickreicher möchte, kann durch Drücken des rechten Sticks einen Flick hinten anhängen – braucht dafür aber 5 Sterne. Das sieht dann so aus:

So geht die Ballrolle: Wenn ihr mit eurem Spieler geradeaus lauft, haltet den rechten Stick nach oben oder unten – je nachdem, in welche Richtung ihr in den Ball rollen möchtet.

McGeady-Spin/Berba-Spin

Das ist der McGeady/Berba-Spin: Bei dem McGeady-Spin und dem Berba-Spin handelt es sich mehr oder weniger um denselben Trick. Den Berba-Spin führen Spieler 4 Sternen, die McGeady-Variante 5-Sterne-Skiller aus. Bei dem Spin handelt es sich um eine schnelle Richtungsänderung um 90 Grad. Sie eignet sich beispielsweise mit einem Flügelspieler in die Mitte ziehen möchtet oder euch im Zentrum Raum verschaffen möchtet.

So funktioniert der Spin: Ihr flickt den rechten Stick erst in die Laufrichtung und danach in die Richtung, in die ihr möchtet. Dann führt euer Spieler die Drehung aus.

Gestoppter angetäuschter Schuss

Das ist der gestoppte angetäuschte Schuss: Bei diesem Move handelt es sich um einen Skill Move im engeren Sinne, den rechten Stick braucht ihr nicht. Stattdessen führt ihr einen angetäuscht Schuss (oder eine angetäuschte Flanke) aus dem Lauf heraus aus, während ihr gleichzeitig den Lauf eures Spielers unterbrecht. So stoppt euer Spieler abrupt ab. Im Laufduell könnt ihr so einen Gegenspieler einfach ins Leere laufen lassen oder einen lauernden Verteidiger überraschen.

So funktioniert der Trick: Wenn ihr euch im Lauf befindet, ladet einen Schuss oder eine Flanke auf und täuscht diese dann durch Drücken der X-Taste (A im Falle der Xbox) an. Gleichzeitig lasst ihr aber den linken Stick los, um den Lauf abzubrechen. So kommt der abrupte Stop zustande. Ihr könnt dies mit L2 (LT) kombinieren, um noch eine kleine Trickbewegung mit dem Ball hinzuzufügen.

Drag Back

Das ist der Drag Back: Schon in FIFA 19 gehörte der Drag Back zu den effektivsten Moves. Er besticht ebenfalls durch Einfachheit, bringt euch aber viel Platz. Euer Spieler kann durch einfaches zurückziehen des Balls die Richtung wechseln oder Gegner ins Leere laufen lassen.

So funktioniert der Trick: Für den Drag Back braucht ihr lediglich die R1-Taste (RB-Taste) und den linken Stick. Haltet R1 und zieht den linken Stick erst gegen die Laufrichtung und dann in die Richtung, in die ihr wollt. Es sind Drehungen in alle Richtungen, aber auch eine Fortsetzung der Bewegung nach vorne möglich, was euch unberechenbar macht.

Heel to Heel Flick

Das ist der Heel to Heel Flick: Der „Heel to Heel“ oder „Hacke zu Hacke“ Flick ist ebenfalls ein einfacher Trick, der schnell ausgeführt wird. Ihr könnt den Ball von eurem Gegner fernhalten und euch aus dem Lauf einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil sichern. Ihr braucht allerdings Spieler mit mindestens vier Sternen. Außerdem solltet ihr den Trick nicht zu oft aneinander ketten, da er mit mehreren Ausführungen hintereinander fehleranfälliger wird.

So funktioniert der Heel to Heel: Flickt den rechten Stick einfach einmal in und danach gegen eure Laufrichtung. Dann führt euer Spieler den Trick aus und lässt euren Gegner im besten Falle allein dastehen.

Ihr sucht noch die richtigen Spieler zum Tricksen? Die besten Dribbler in FUT haben wir für euch zusammengestellt.