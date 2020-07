Ihr sucht noch einen starken Verteidiger für euer Ultimate Team in FIFA 20? Dann lasst euch Kevin Mbabus Spezialkarte nicht durch die Lappen gehen. Die gibt es aber nur noch kurz.

Das ist die Karte: Kevin Mbabu ist ein Außenverteidiger des VfL Wolfsburg und passt damit am besten in Teams, die auf Bundesliga-Spieler setzen. Während des „Summer Heat“ Events hat Mbabu eine starke 92er-Karte bekommen, die auf einem alten Fan-Favoriten basiert.

Denn schon Mbabus „Der-Weg-ins-Finale-Karte“ war bei Fans wahnsinnig beliebt. Die Summer-Heat-Karte ist quasi die Weiterentwicklung dieser Karte und hat tolle Werte zu bieten.

Kevin Mbabu ist durch Spielen zu kriegen und lohnt sich für Bundesliga-Teams

Zuerst sticht natürlich Mbabus Tempo hervor. Das liegt bei einer 99 und setzt sich aus einer Beschleunigung von 97 und einer Sprintgeschwindigkeit von 99 zusammen. Also völlig egal, welche schnellen Spieler euer Gegner aufbietet: Mbabu davonzulaufen wird nicht einfach.

Dazu kommen starke Physis- und Defensivwerte, unter anderem hat er auch eine Ausdauer von 99. Er hält also richtig lange durch, selbst wenn ihr Mbabu konstant den Flügel rauf und runter laufen lasst. Vier Sterne auf dem schwachen Fuß hat er auch, die Passwerte sind auch gut. Alles in allem ist Mbabus Karte einfach ziemlich stark – und deshalb solltet ihr sie nicht verpassen.

Löst die Mbabu-Aufgaben noch, bevor sie ablaufen

Das müsst ihr tun: Für Mbabus Karte müsst ihr nicht eine Münze ausgeben und auch keine SBCs lösen. Den Fan-Favoriten gibt es in Wochenaufgaben, ihr könnt ihn also durch Spielen bekommen. Diese Aufgaben müsst ihr lösen:

Bereitet in 2 separaten Rivals-Spielen Tore mit Verteidigern vor

Trefft in 3 separaten Rivals-Spielen mit Spielern, die mindestens 91 Tempo haben

Legt 10 Tore in Rivals mit Bundesliga-Spielern auf

Erzielt in 5 separaten Rivals-Spielen jeweils ein Finesse-Tor mit Bundesligaspielern (beim Schuss R1 + Kreis nutzen)

So viel Zeit habt ihr noch: Wenn ihr den starken Verteidiger noch haben wollt, müsst ihr euch beeilen, denn am Freitagabend laufen die Wochenaufgaben für Mbabu aus. Euch bleibt also nur noch ein Tag.

Baut also am besten ein Team aus Bundesligaspielern mit schnellen Offensiven, um die Aufgaben effizient abzuschließen. Wenn ihr stark spielt und Glück habt, könnt ihr die Aufgaben innerhalb von fünf Spielen schaffen.

Habt ihr Mbabu in euer Team aufgenommen, könnt ihr euch über einen der besten Rechtsverteidiger in Ultimate Team freuen. Wenn ihr euer Team noch weiter aufmotzen wollt, kann es sich übrigens lohnen, die starken Event-SBCs zu lösen. Da gibt es aktuell preiswert richtig gute Karten zu holen.