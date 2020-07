In FIFA 20 ist es gerade viel einfacher als sonst, sich starke Karten zu sichern. Aktuell laufen in Ultimate Team zwei SBCs, die ihr nicht verpassen solltet.

Das ist gerade los in FIFA 20: In Ultimate Team läuft gerade das „Summer Heat„-Event. Hier können sich Spieler eine Art „Best Of“ der beliebtesten Karten in FIFA 20 schnappen.

Unter anderem gibt es tolle Karten aus SBCs und Wochenaufgaben, außerdem liefert das Event starke Weekend-League-Rewards. Zwei neue SBCs knüpfen da direkt an.

Diese SBCs liefern gute Upgrades für euer Ultimate Team

Diese SBCs solltet ihr mitnehmen: Im Moment bietet Ultimate Team eine Menge tolle SBCs, aber diese zwei lohnen sich richtig. Es handelt sich um:

Die 88+ Garantie SBC

Die Upgrade (85-92) SBC

Darum lohnt sich die 88+ Garantie SBC: Für die 88+ Garantie SBC müsst ihr insgesamt drei Teams eintauschen. Zwei davon sind extrem einfach: Ihr benötigt ein Team mit 82er-Rating und 40 Team-Chemie sowie ein weiteres, in dem ihr 11 beliebige Gold-Spieler mit 5 Chemie eintauschen könnt. Die sind beide schnell erledigt.

Die zweite Rutsche Summer-Heat-Karten kam letzten Freitag. Mit richtig viel Glück können auch die in der SBC stecken.

Als dritten Teil müsst ihr ein 86er-Team mit 60 Team-Chemie eintauschen. Das ist etwas schwieriger und kann bis zu 150.000 Münzen kosten. Dank der zuletzt starken Belohnungen im Summer-Heat- und TOTSSF-Event habt ihr aber vielleicht eine Menge SBC-Futter angespart, das hier sehr gut zum Einsatz kommen kann. Denn: Als Belohnung gibt es gleich 5 seltene Spieler, die mindestens ein 88er-Rating haben. Hier könnt ihr richtig Glück haben und euren Einsatz schnell wieder rausholen.

Darum lohnt sich die Upgrade-SBC: Euch fehlt noch SBC-Futter? Dann nutzt die Upgrade-SBC. Hier gibt es als Belohnung einen Spieler mit einem garantierten Gesamtwert zwischen 85 und 92. Das Tolle: Ihr müsst einfach nur zwei Teams mit mindestens 7 Goldspielern und 70 Team-Chemie eintauschen. Und die SBC ist auch noch wiederholbar!

Tauscht zwei nahezu beliebige Teams für einen Spieler mit mindestens 85 ein

Hier könnt ihr also perfekt Spieler mit niedrigen Werten reinwerfen, die aktuell in eurem Verein festhängen. Die Belohnungen wiederum könnt ihr gut nutzen, um weitere SBCs zu lösen und euch noch bessere Spieler zu sichern, falls sie nicht direkt euer Team verstärken.

Allzu lange solltet ihr aber nicht warten, denn beide SBCs laufen am kommenden Sonntag wieder aus. Apropos starke Karten: So langsam deutet sich auch FIFA 21 an – welche neuen Legenden dort wohl mächtige Karten bekommen?