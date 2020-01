In FIFA 20 geht das Headliners-Event in die nächste Runde und bringt heute, am 24. Januar, erneut frische Spezialkarten. Welche Spieler im 2. Headliners-Team dabei sind, erfahrt ihr hier.

Nachdem das erste Headliner-Team bereits letzte Woche erschienen ist, erwartet uns heute das 2. Team mit neuen Spezialkarten in FIFA 20 Ultimate Team.

Was sind Headliner-Karten? EA vergibt Headliner-Karten an Spieler, die vor allem in der Hinrunde gute Leistungen im realen Fußball gezeigt haben und damit oft in den Schlagzeilen vertreten waren.

Beispiel Headliners-Karte Lewandowski

Zudem sind Headliner-Karten dynamische Spezialkarten, die sich wie OTW-Karten verbessern, sobald es der jeweilige Spieler in ein Team of the Week schafft. Außerdem bekommen die Karten ein zusätzliches Upgrade, wenn die Mannschaft des Spielers es schafft 4 Spiele in Folge zu gewinnen.

Es steckt also großes Verbesserungspotential in den Headliner-Karten.

Das sind die neuen Headliner-Spezialkarten

Das sind die stärksten Karten: Im zweiten Headliners-Team sind richtig starke Karten dabei. Die Spezialkarten mit den höchsten Gesamtratings haben: Reus (90) und Sterling (90).

Doch auch Aubameyang (89), Thiago Silva (89), Ilicic (88), Wijnaldum (87) und Werner (87) erhalten ordentliche Headliner-Karten.

Das ist das zweite Headliner-Team:

Reus (90)

Aubameyang (89)

Sterling (90)

Thiago Silva (89)

Wijnaldum (87)

Delaney (86)

Ilicic (88)

Tagliafico (87)

Maddison (86)

Digne (86)

Capa (84)

Werner (87)

So kommt ihr an die Headliner-Karten

Aus Packs: Mit ganz viel Glück lassen sich die neuen Spezialkarten in diesen Sets finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Auf dem Transfermarkt: Wenn ihr euch allerdings nicht auf Glück verlassen wollt, dann kauft euch die neuen Spezialkarten lieber auf dem Transfermarkt. Vergleicht aber vor dem Kauf die Preise und wartet ein paar Tage ab, denn meistens sinken die Karten noch etwas im Wert.

Über Wochenaufgaben und SBCs: Bestimmte Headliner-Karten kann man auch via SBC und Wochenaufgaben freischalten.

Was haltet ihr vom Headliner-Event? Findet ihr es gibt zu viele Spezialkarten? Erzählt es uns doch in unserer Facebook-Gruppe.