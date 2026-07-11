19 Jahre altes MMORPG kommt jetzt auf die Konsolen, bringt Oldschool-Charme und große Raids

19 Jahre nach dem Release von Fiesta Online kommt das Oldschool-MMORPG auf die Konsole. Dabei soll das MMORPG genau den Charme versprühen, den viele vermissen.

Was ist das für ein MMORPG? Fiesta Online ist ein echtes Oldschool-MMORPG, das seit Jahren von der deutschen Gamingo Group betreut wird. Das MMORPG aus 2007 hat seinen Charme über die Jahre nie verloren und erinnert deshalb sehr an klassische MMORPG-Zeiten wie WoW Vanilla.

Dabei war Fiesta Online eines der ersten Anime-MMORPGs, die man in Deutschland spielen konnte, und das bis heute vollkommen gratis. Ganz wie früher steht hier auch noch das Massively im Vordergrund. So werben die Entwickler mit 20-Mann-Raids, Meister- und Lehrling-System, und einem Heiratssystem.

Zur Verfügung stehen euch dabei 6 Klassen: Jäger, Priester, Kreuzritter, Krieger, Joker und Magier. Die Klassen folgen dem typischen Holy-Trinity-Prinzip aus Tank, Heiler und Schadensausteiler.

Hier könnt ihr einen Trailer sehen:

Video starten Seht hier den weltexklusiven Trailer zu Rise of Elga, dem neuen Content für Fiesta Online Autoplay

Zweiter Frühling dank Konsolen-Release

Was kommt jetzt? Mit „Fiesta Online Console“ kommt eine neue Version des MMORPG-Klassikers speziell für die Konsole auf den Markt. Konsole heißt in diesem Fall Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Während ein genaues Release-Datum noch aussteht, lassen die Entwickler verlautbaren, was die Spieler erwartet:

Schon bald kannst du die farbenfrohe Welt von Isya bequem von deinem Sofa aus auf dem großen Bildschirm erkunden oder das Abenteuer im Handheld-Modus mitnehmen. Stürze dich in Quests, triff andere Spieler, trete einer Gilde bei und schließe dich für Königreichs-Quests mit anderen zusammen – ganz gleich, wo du spielst. Publisher von Fiesta Online auf fiestaconsole.com

Was ändert sich? Bislang fehlen noch die Informationen zu den großen Änderungen im MMORPG. Zu erwarten sind aber eine überarbeitete Grafik sowie eine angepasste Steuerung, um das MMORPG überhaupt am Controller spielbar zu machen.

Unklar ist auch, ob man sich die gleichen Server teilt, wie die, die es auf dem PC gibt. Sollte es so sein, könnten auch die PC-Spieler von einem Update profitieren und die Menge an Spielern würde zudem steigen.

Habt ihr gedacht, dass Fiesta Online nach so langer Zeit plötzlich einen Konsolen-Release ankündigt? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Ihr wollt euch lieber auf ein neues MMORPG freuen? Dann haben wir hier die passende Liste für euch: 69 MMORPGs im Ranking: Welche Online-Rollenspiele der Zukunft haben das Zeug zum Hit?