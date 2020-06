FF14-Chef Yoshida über Gerüchte zu Final Fantasy 16: „Das ist so lästig“

Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte über ein mögliches Final Fantasy 16 und darüber, dass der Chef des MMORPGs Final Fantasy XIV dafür zuständig sein soll. In einem Stream wurde er explizit danach gefragt und fand deutliche Worte dafür.

Was sind das für Gerüchte? Vor ein paar Tagen, am 30. Mai, berichteten wir bei MeinMMO darüber, dass der FFXIV-Chef Naoki Yoshida an einem neuen Spiel arbeitet. Um welches Spiel genau es sich dabei handelt, ist aber noch nicht bekannt.

Im Rahmen dieser Berichte gab es etliche Behauptungen und Leaks, die davon sprachen, dass der nächste, offizielle Teil der Reihe, also Final Fantasy XVI, unter Yoshida entwickelt werden solle. Laut der Leaks solle es sogar noch im Sommer 2020 angekündigt werden.

Nun hat sich Yoshida jedoch auf die Frage eines Fans in in einem Livestream selbst zu dem Thema geäußert und den Gerüchten eine deutliche Absage erteilt.

FF14-Chef Yoshida findet die Gerüchte nervig.

Yoshida: „Das sind Fake News“

Das sagt Yoshida dazu: Laut der Website RPGsite.net ist Yoshida überhaupt nicht begeistert von den Gerüchten, die aktuell im Umlauf sind. Für ihn sind das Falschinformationen, die verbreitet wurden:

Sieht aus, als wurden große Fake News verbreitet. Ich sage es klar und deutlich: Es nervt. Ich werde weiterhin für FF14 verantwortlich sein für mehrere Jahre, solange ich nicht an Krankheit oder durch einen Unfall sterbe. Also bitte, ignoriert sämtliche nicht-offiziellen Ankündigungen. Das ist so lästig.

Dass FFXIV noch eine Weile laufen wird, verriet Yoshida schon in einem Interview mit MeinMMO. Offenbar steht er auch weiterhin dazu.

Er bezieht klar Stellung zu dem Aussagen und Gerüchten der neusten Zeit. Zumindest er selbst wird an einem Final Fantasy 16 nicht mitarbeiten. Allerdings bedeutet das nicht, dass Yoshida nicht an anderen Final-Fantasy-Spielen beteiligt ist.

Was erwartet uns dann? Die Arbeit an Yoshidas neuem Projekt wurde bereits im April 2019 offiziell angekündigt – darauf können sich Fans also verlassen. Das Projekt soll richtig groß sein. Alle weiteren Infos zu Final Fantasy 16 oder den Projekten, an denen Yoshida beteiligt sein soll, solltet ihr mit Vorsicht genießen. Dazu hat Yoshida selbst schließlich gemahnt.