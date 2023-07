FC Bayern Transfers für EA Sports FC 24: So stark könnte die Mannschaft des FCB im FIFA-Nachfolger aussehen

Der FC Bayern München wird auf dem Transfermarkt alles dafür tun, um in der Saison 23/24 möglichst viele Titel zu sammeln. Das verspricht für EA Sports FC 24 Spieler mit starken Ratings für den Rekordmeister.

Wir geben euch eine Prognose, wie die Mannschaft der Bayern im FIFA-Nachfolger aussehen könnte. Dafür haben wir die bisherigen Transfers der Münchner mit dem bereits vorhandenem Spielermaterial zu einer potenziellen Formation zusammengefasst. Neben den feststehenden Wechsel beziehen wir auch die heißesten Transfergerüchte in die Kaderplanung mit ein.

Zudem schauen wir auf die potenziellen Down- und Upgrades des FCB und machen Vorhersagen zu den zukünftigen Ratings in FC24.

So könnten Transfers den FC Bayern in EA Sports FC 24 verändern

Hier seht ihr eine potenzielle Startaufstellung des FC Bayern in FC 24. Wir haben die Mannschaft in einer für Trainer Thomas Tuchel typischen 4-3-3 Formation aufgestellt.

Fett gedruckt sind die Spieler und ihre Positionen, die als Transfers feststehen beziehungsweise deren Wechsel zu Bayern wahrscheinlich ist. Hinter den Spielern seht ihr unsere Vorhersagen zum Rating, in Klammern die mögliche Differenz von FIFA 23 zu FC 24.

Für die Erstellung der Karten und Startelf weiter unten haben wir den Card-Generator und den Custom Squad Builder von futbin benutzt und die Elemente mit „(via futbin.com)“ markiert.

Tor: Manuel Neuer 88 (-2)

Vorhersage Neuer FC 24 (via futbin.com)

Nach seiner schweren Verletzung arbeitet Manuel Neuer akribisch an seinem Comeback. Mit mittlerweile 37 Jahren wird die Saison zeigen, ob er das Prädikat „Weltklasse“ behalten wird. Neuer braucht eine starke Spielzeit in der Bundesliga, um bei der Europameisterschaft im Tor der DFB-Elf zu stehen.

Rechter Verteidiger: Kyle Walker 83 (-2)

Vorhersage Walker für FC 24 (via futbin.com)

Der Wechsel von Kyle Walker von Manchester City zum FC Bayern scheint nur noch Formsache zu sein (via sport1.de).

Der 33-jährige Engländer gilt immer noch als einer der schnellsten Außenverteidiger der Welt. Unter Pep Guardiola war Walker nicht unangefochten, dennoch könnte er mit seiner Erfahrung und seiner Physis die Hintermannschaft der Bayern stabilisieren.

Rechter Innenverteidiger: Min-jae Kim 83 (+4)

Vorhersage Kim für FC 24 (via futbin.com)

Der Südkoreaner trägt nicht nur aufgrund seiner stattlichen 1,90m den Spitznamen „das Monster“. Kim gilt als Vorzeigeprofi, ist quasi nie verletzt, und gewann in seiner ersten Saison mit Neapel direkt den Meistertitel. In ihm versprechen sich die Bayern einen sicheren Rückhalt für die nächsten Jahre.

Linker Innenverteidiger: Matthijs de Ligt 86 (+1)

Vorhersage für de Ligt für FC 24 (via futbin.com)

Wenn es in der letzten Saison einen Gewinner beim FC Bayern gab, dann der Niederländer. Auf de Ligt war Verlass. Hinten überzeugte er mit seiner physischen Präsenz, vorne steuerte er sogar den ein oder anderen Treffer bei. De Ligt wird in der Verteidigung der unangefochtene Abwehrchef sein.

Linker Verteidiger: Alphonso Davies 83 (-1)

Vorhersage Davies für FC 24 (via futbin.com)

Für den kanadischen Highspeed-Spieler war die Saison 22/23 eine zum Vergessen. Keine guten Leistungen und mehrere Verletzungen prägten die vergangene Spielzeit von Davies. Aber: Er ist erst 22 Jahre alt und hat mit Thomas Tuchel einen Coach, der ihn wieder zu alter Stärke bringen kann.

Zentraler Defensiver Mittelfeldspieler: Fabinho 85 (-2)

Vorhersage Fabinho für FC 24 (via futbin.com)

Kurios: Aufgrund seiner beiden Bulldoggen, die in Saudi-Arabien als gefährlich gelten und deshalb verboten sind, verläuft der Wechsel für Fabinho in die Wüste wohl im Sand. (via goal.com)

Dabei schien der Transfer des Brasilianers schon beschlossene Sache. Andere Stars hatten weniger Schwierigkeiten, in die Saudi Professional League zu wechseln. Lest in unserem Artikel, warum ausgerechnet die Saudi Pro League so stark in FC 24 werden könnte.

Gerüchten zufolge hat auch der FC Bayern ernsthaftes Interesse und aufgrund des geplatzten Wechsels wieder gute Karten auf einen Zuschlag für den Abräumer (via goal.com) .

Fabinho hat unbestritten seine Qualitäten in der Defensive und könnte den Bayern mit seiner großen Erfahrung die nötige Stabilität verleihen.

Linker Zentraler Mittelfeldspieler (LZM): Joshua Kimmich 89 (+-0)

Vorhersage Kimmich für FC 24 (via futbin.com)

Für Kimmich könnte die kommende Saison mit der anschließenden Europameisterschaft in Deutschland die wichtigste seiner Karriere werden. Nach der Achterbahn-Saison mit den Bayern und dem abermals schlechten Abschneiden mit der Nationalmannschaft bei der WM in Katar steht Kimmich bei vielen Experten unter besonderer Beobachtung. Es wird sich zeigen, ob der „Alleskönner“ die Qualität und Mentalität auf den Rasen bringen kann, die ihn zum Weltklasse-Spieler haben werden lassen.

Rechter Zentraler Mittelfeldspieler (RZM): Konrad Laimer (83 +-0)

Vorhersage Laimer FC 24 (via futbin.com)

Konrad Laimer könnte einer der Königstransfers der Bayern werden. Laimer kam ablösefrei von RB Leipzig und entwickelte sich dort zum absoluten Leistungsträger im Mittelfeld. Der Österreicher ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler mit schier unendlicher Ausdauer. Einer, der um jeden Ball kämpft und für die anderen Spieler mitläuft.

Rechter Flügelstürmer: Jamal Musiala 84 (+3)

Vorhersage Musiala für FC 24 (via futbin.com)

Deutschlands und Bayerns größte Hoffnung heißt Jamal Musiala. Mit gerade einmal 20 Jahren ist er ein Unterschiedsspieler und prädestiniert für die ganz besonderen Momente. Für ihn wird es darum gehen seinen Platz im System Tuchel zu finden, die technischen Voraussetzungen hat Musiala allemal.

Linker Flügelstürmer: Kingsley Coman 86 (+-0)

Vorhersage Coman für FC 24 (via futbin.com)

Wie viele Tore und Vorlagen hätte der Franzose wohl schon auf dem Konto, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre. Coman ist mit seinem Tempo und seinem Dribbling eine absolute Bereicherung für die Bayern-Offensive, hat zudem an seinem Defensivspiel gearbeitet. Sollte der Edeltechniker fit bleiben, dürfte er seinen Startplatz sicher haben.

Stürmer: Harry Kane 90 (+1)

Vorhersage Kane für FC 24 (via futbin.com)

Kommt er, kommt er nicht? Harry Kane ist einer der interessantesten Spieler in dieser Transferperiode. Der FC Bayern sieht sich nach den Aussagen von Bayern-Legende Uli Hoeneß in der Poleposition (via ran.de).

Sollte der englische Rekordtorschütze verpflichtet werden, hätte der FC Bayern wieder den Mittelstürmer, den sie nach dem Abgang von Lewandowski so vermisst haben.

Hier seht ihr noch einmal die komplette Startelf:

Vorhersage Startelf Bayern FC 24 (via futbin.com)

Die Reservebank liest sich fast wie eine zweite Bundesliga-Mannschaft, die Ambitionen auf den Meistertitel hätte. Sollten alle Transfers wie geplant über die Bühne gehen, wären die Bayern so breit wie nie zuvor aufgestellt. Mit Raphaël Guerreiro nimmt auf der Bank ein Neuzugang Platz, der definitiv auch das Potenzial für die Startelf hätte.

Reservebank:

TW: Sven Ulreich 75 (-1)

IV: Dayot Upamecano 80 (-1)

RV: Noussair Mazraoui 81 (-1)

RV: Josip Stanišić 74 (+2)

ZM : Raphaël Guerreiro 83 (+1)

: (+1) ZM: Ryan Gravenberch 78 (-1)

ZM: Leon Goretzka 86 (-1)

MS: Thomas Müller 86 (-1)

LF: Mathys Tel 73 (+9)

RF: Serge Gnabry 85 (+-0)

LF: Leroy Sané 84 (+-0)

ST: Eric Maxim Choupo-Moting 78 (+3)

Nicht berücksichtigt wurden von uns die wechselwilligen Sadio Mané und Benjamin Parvard. Auch bei Keeper Yann Sommer sieht es danach aus, als stünde nochmal ein Vereinswechsel an.

Damit sind wir am Ende unserer Vorhersage für die Mannschaft des FC Bayern München in EA Sports FC 24 angelangt.

Was haltet ihr von unseren Vorschlägen? Habt ihr noch andere Ideen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Harry Kane ist nach unserer Vorhersage einer der zehn besten Spieler in EA Sports FC 24. Erfahrt in unserem Artikel, wer die anderen neun sind.