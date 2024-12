FC 25 TOTW 14: Die Predictions zum Team der Woche – Mit Son und Katoto

Für EA FC 25 steht an diesem Mittwoch das TOTW 14 (Team of the Week) auf dem Programm. Wer ist diesmal dabei?

Das ist das Team of the Week: Mittwochs ist es in EA FC 25 Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler und Spielerinnen, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Kicker erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die Vorhersage versucht zu erahnen, welche Spieler aufgrund ihrer realen Leistungen im Team der Woche landen könnten. Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 14 am Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 14 in EA FC 25 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite futbin.

Torhüter

TW: Rulli (Olympique Marseille)

Verteidiger

LV: Robinson (Fulham FC)

IV: Martínez (Manchester United)

LV: Simon (FC Bayern München)

Mittelfeldspieler

ZOM: Sarr (Crystal Palace)

ZDM: Zambo Anguissa (SSC Napoli)

ZOM: Lee Jae Sung (FSV Mainz 05)

LM: Son (Tottenham Hotspur)

Stürmer

RF: Trincao (Sporting Lissabon)

ST: Katoto (Paris Saint-Germain)

ST: En-Nesyri (Fenerbahçe Istanbul)

TOTW 14 Ersatzbank:

TW: Carnesecchi (Bergamo Calcio)

IV: Sergio (CD Leganes)

LF: Murphy (Newcastle United)

ST: Laba (Al Ain FC)

ZOM: Plea (Borussia Mönchengladbach)

ST: Isi Palazón (Rayo Vallecano)

ST: Giménez (Feyenoord Rotterdam)

IV: Dussenne (Lausanne-Sport)

RV: Kübler (SC Freiburg)

ZOM: Corredor (SV Darmstadt 98)

ST: Gabrielloni (FC Como)

RM: Kopic (Viktoria Plzeň)

Damit sind wir auch schon am Ende der Vorhersage angekommen. Seid ihr mit den Predictions zufrieden? Hättet ihr noch weitere Vorschläge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, welche wichtigen Änderungen der neue Mini-Patch ins Spiel bringt, dann schaut doch mal hier rein: EA FC 25: Neues Update nimmt 3 wichtige Änderungen vor, schwächt 2 Schüsse und verbessert das Dribbling