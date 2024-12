FC 25 TOTW 12: Die Predictions zum Team der Woche – Mit Hansen und Van Dijk

Für EA FC 25 steht an diesem Mittwoch das TOTW 12 (Team of the Week) auf dem Programm. Wer ist diesmal dabei?

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch erscheint in Ultimate Team ein neues Team der Woche (TOTW). Dieses Team besteht aus Spielern, die in der vergangenen Woche durch herausragende Leistungen aufgefallen sind. Sie erhalten als Belohnung verbesserte Inform-Spezialkarten, die für eine Woche in den Packs verfügbar sind.

Wann kommt das TOTW 12 genau? Das neue Team of the Week 12 erscheint in FC 25 Ultimate Team am Mittwoch, den 4. Dezember um 19:00 Uhr.

Das sind die TOTW-Predictions: Die TOTW-Predictions sind Vorhersagen aus der Community, die zu erraten versuchen, welche Spieler es ins Team der Woche schaffen könnten. Sie bieten einen guten Überblick darüber, welche Karte möglicherweise ein Inform-Upgrade erhalten könnte.

Wichtig ist jedoch zu betonen, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen handelt und keinesfalls um Garantien. Das TOTW 12 am kommenden Mittwoch könnte sich am Ende doch etwas anders gestalten, als es die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 12 in EA FC 25 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite futbin.

Tor:

TW: Armani (River Plate)

Verteidigung

IV: Delprato (Parma)

IV: Van Dijk (Liverpool FC)

IV: Cabrera (RCD Espanyol)

Mittelfeld

LM: Schade (Brentfo

RM: Diallo (Manchester United)

ZOM: Palmer (Chelsea FC)

RF: Hansen (FC Barcelona)

Sturm:

ST: Alvarez (Atletico Madrid)

ST: Marmoush (Eintracht Frankfurt)

ST: Lacazette (Lyon)

TOTW 12 Ersatzbank:

ST: Reyes (Red Bulls)

ZM: Til (PSV Eindhoven)

RF: Blas (Stade Rennais FC)

LM: Borja Eguskiza (Norwich)

ZOM: Kluivert (AFC Bournemouth)

ST: Amoura (VfL Wolfsburg)

ST: Lucas Pérez (RC Deportivo)

IV: Rouiller (Servette FC)

ZM: McCowan (Celtic Glasgow)

LF: Dompé (Hamburger SV)

ST: Höler (SC Freiburg)

ST: Léo Baptistao (UD Almeria)

Was sagt ihr zu den Predictions zum Team der Woche? Verratet es uns doch gerne in Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welche Thunderstruck-Karten Upgrades erhalten, dann schaut doch hier rein: EA FC 25: Thunderstruck Tracker – Alle Spieler, Upgrades und Termine