EA FC 25: Thunderstruck Tracker – Alle Spieler, Upgrades und Termine

Das Thunderstruck-Event brachte eine Reihe neuer Karten zu EA FC 25, die die Chance auf Upgrades haben. Auf MeinMMO seid ihr mit unserem Tracker über die Fortschritte und Verbesserungen aller Spieler bestens informiert. Außerdem zeigen wir euch, wann die Stars die nächste Möglichkeit auf Upgrades haben.

Was ist Thunderstruck für ein Event? Die Promo brachte richtig starke Spieler und Icons zu Ultimate Team. Alle Karten können im Laufe der nächsten Wochen sogar noch besser werden.

Die Upgrades der Spieler sind von den realen Leistungen ihrer Vereine (bei Icons ehemaligen Vereine) abhängig. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler auf der Karte selbst zum Einsatz kommt.

Wie erhalten die Spieler Upgrades? Um Verbesserungen zu erhalten, müssen die Teams der Spieler folgende Voraussetzungen erfüllen:

Das Team gewinnt 2 der nächsten 5 Liga-Partien → +2 PlayStyles und 1 Rolle+

Das Team erzielt 6 Tore in den nächsten 5 Liga-Partien → +1 Gesamtwertung (GES) und 1 Rolle+

Alle Spiele ab dem 29. November 2024 werden für die Fortschritte berücksichtigt.

Thunderstruck Tracker: Alle Spieler, Upgrades und Termine

Das bietet euch der Thunderstruck Tracker: Der Tabelle könnt ihr Spieler, Rating, Verein und Position entnehmen. Verbesserte Ratings werden fett und mit einem ⬆️ markiert.

In den Spalten „Siege“ und „Tore“ seht ihr die Fortschritte für die Verbesserungen. Sollte der Profi die Voraussetzung erfüllt haben, ergänzen wir die Upgrades in der entsprechenden Spalte

In den letzten beiden Spalten erfahrt ihr, wann der Profi die nächste Chance auf Upgrades hat bzw. ob er überhaupt noch offene Spiele zur Verfügung hat.

Um die Übersicht über die insgesamt 46 Thunderstruck-Karten zu behalten, haben wir die Karten in Spieler und Icons aufgeteilt.

Alle Thunderstruck-Spieler (31 Karten)

Spieler (Rating) Verein (Position) Siege Tore nächstes Spiel offen Mbappé (93) Real Madrid (ST) 0/2 0/6 01.12.24 5 De Bruyne (92) Manchester City (ZM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Foden (91) Manchester City (RF) 0/2 0/6 01.12.24 5 Rashford (91) Manchester United (LM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Reiten (90) FC Chelsea (LM) 0/2 0/6 08.12.24 5 Valverde (90) Real Madrid (ZM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Gyökeres (90) Sporting Lissabon (ST) 0/2 0/6 30.11.24 5 Saka (89) FC Arsenal (RF) 0/2 0/6 30.11.24 5 Saliba (89) FC Arsenal (IV) 0/2 0/6 30.11.24 5 Karchaoui (89) Paris Saint-Germain (LV) 0/2 0/6 07.12.24 5 Koundé (88) FC Barcelona (RV) 0/2 0/6 30.11.24 5 Olise (88) FC Bayern (RM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Isak (88) Newcastle United (ST) 0/2 0/6 30.11.24 5 Andrich (87) Bayer Leverkusen (ZDM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Greenwood (87) Manchester City (IV) 0/2 0/6 08.12.24 5 Unai Simón (87) Athletic Bilbao (TW) 0/2 0/6 01.12.24 5 Savanier (87) HSC Montpellier (ZOM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Kim Min-Jae (86) FC Bayern (IV) 0/2 0/6 30.11.24 5 Führich (86) VfB Stuttgart (LM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Gallagher (86) Atlético Madrid (ZM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Brais Méndez (86) Real Sociedad (ZM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Buongiorno (86) SSC Napoli (IV) 0/2 0/6 01.12.24 5 De Ketelaere (86) Bergamo Calcio* (ZOM) 0/2 0/6 02.12.24 5 Orsolini (86) FC Bologna (RM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Gudelj (86) FC Sevilla (IV) 0/2 0/6 02.12.24 5 Zhegrova (85) OSC Lille (RM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Evanilson (85) FC Bournemouth (ST) 0/2 0/6 30.11.24 5 Dodô (85) AC Florenz (RV) 0/2 0/6 01.12.24 5 Ekitiké (85) Eintracht Frankfurt (ST) 0/2 0/6 01.12.24 5 Ryerson (85) Borussia Dortmund (RV) 0/2 0/6 30.11.24 5 Baumgartner (85) RB Leipzig (ZOM) 0/2 0/6 30.11.24 5

*Atalanta Bergamo

Alle Thunderstruck-Icons (15 Karten)

Spieler (Rating) Verein (Position) Siege Tore nächstes Spiel offen Zidane (95) Juventus Turin (ZOM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Zico (92) Udinese Calcio (ZOM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Gullit (92) Milano FC* (ZOM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Matthäus (91) FC Bayern (ZM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Rooney (90) Manchester United (ST) 0/2 0/6 01.12.24 5 Smith (90) FC Arsenal (ST) 0/2 0/6 08.12.24 5 Jairzinho (90) Olympique Lyon (RF) 0/2 0/6 01.12.24 5 Fernando Hierro (89) Real Madrid (IV) 0/2 0/6 01.12.24 5 Riquelme (89) FC Barcelona (ZOM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Thuram (89) FC Parma (RV) 0/2 0/6 01.12.24 5 Vieira (89) FC Arsenal (ZM) 0/2 0/6 30.11.24 5 Rush (88) FC Liverpool (ST) 0/2 0/6 01.12.24 5 Barnes (88) FC Liverpool (LF) 0/2 0/6 01.12.24 5 Keane (87) Manchester United (ZM) 0/2 0/6 01.12.24 5 Gattuso (87) Milano FC* 0/2 0/6 30.11.24 5

* AC Mailand

Wann erscheinen die Upgrades im Spiel? Da die Partien in den Ligen zumeist am Wochenende ausgetragen werden, erscheinen die Upgrades im Laufe der darauffolgenden Woche. Am ehesten werden sie mit dem neuen Team of the Week, also am Mittwochabend 19:00 Uhr, in Ultimate Team zu sehen sein.

Mit dem Thunderstruck kam das mittlerweile 3. Event mit dynamischen Karten zu Ultimate Team. Um keine Upgrades zu verpassen, könnt ihr regelmäßig auf MeinMMO vorbeischauen. Wir werden den Artikel stets mit den neusten Ergebnissen und Verbesserungen aktualisieren. Eine andere Live-Promo ist auch gerade erst gestartet: EA FC 25 Pro Live Tracker: Alle Spieler, Upgrades und wichtige Termine