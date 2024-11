FC 25 TOTW 11: Die Predictions zum Team der Woche – Mit Kane und Schick

Nächsten Mittwoch erwartet uns in FC 25 das neue TOTW 11 (Team of the Week). Hier auf MeinMMO erfahrt ihr jetzt schon, welche Spieler in das neue Team der Woche kommen könnten.

Was ist das Team of the Week? An jedem Mittwoch stellt EA ein neues TOTW vor und veröffentlicht dieses in Ultimate Team. Die Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen auf den Platz gebracht haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erraten, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 11 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 11 in EA FC 25 Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite futbin.

Tor:

TW: Moorhouse (Orlando Pride)

Verteidigung

LV: Mojica (RCD Mallorca)

IV: Irene Paredes (FC Barcelona)

LV: Bensebaini (Borussia Dortmund)

LM: Akliouche (AS Monaco)

Mittelfeld

ZOM: Maddison (Tottenham Hotspur)

ZDM: Fernández (Chelsea FC)

ZOM: Matheus Cunha (Woverhampton Wanderers)

Sturm:

ST: Schick (Bayer Leverkusen)

ST: Kane (FC Bayern München)

ST: Mateo (Paris FC)

TOTW 11 Ersatzbank:

IV: Lucas Beraldo (PSG)

LM: Tzolis (Club Brügge)

LM: Bryan Gil (Girona)

ZOM: Shaqiri (FC Basel)

ST: Pepi (PSV Eindhoven)

ST: Hugo Duro (Valencia)

ST: Biereth (Sturm Graz)

RV: Casimir (Havre AC)

LM: Aydin (Fenerbahce Istanbul)

ZOM: Azaz (Middlesbrough)

ST: Koulouris (Pogoń Szczecin)

ST: Correa (Lombardia FC)

Was sagt ihr zu den Predictions zum Team der Woche? Verratet es uns doch gerne in Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welches günstige Pack sich gerade besonders lohnt, dann schaut doch mal hier rein: In EA FC 25 gibt euch ein günstiges Pack gerade die Chance, teure Spieler zu erhalten