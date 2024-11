In EA FC 25 gibt euch ein günstiges Pack gerade die Chance, teure Spieler zu erhalten

In EA FC 25 bietet euch eines der günstigsten Packs aus dem Shop die Gelegenheit, mit etwas Glück euren Einsatz um ein Vielfaches zu vermehren. Auf MeinMMO erklären wir euch, wie das funktioniert.

Was ist das für ein Pack? Gemeint ist das Premium-Silber-Pack aus dem Shop. Dieses kostet 3.750 Münzen oder 75 FC Points. In diesem Pack enthalten, sind 12 Silber-Items, darunter Profis (65-74 GES) und Verbrauchsgegenstände. 3 der Items sind selten.

Neben dem normalen Premium-Silber-Pack steht euch alle 24 Stunden ein neues Vorschau-Pack zur Verfügung, das ihr kostenlos anschauen könnt. Erst nachdem ihr die Inhalte seht, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr es kauft oder auf das nächste Vorschau-Pack warten wollt.

Warum sind in dem Silber-Pack teure Spieler? Dafür gibt es 2 Gründe. Einerseits gibt es aufgrund der Squad Building Challenge (SBC) „Welttour-Frankreich-Liga-Upgrade“ eine erhöhte Nachfrage nach Silberprofis aus der französischen Ligue 1. Somit kosten manche Silberspieler gerade 4.000–5.000 Münzen. Manche Profis sind bei einem Preismaximum von 5.000 Münzen sogar dauerhaft ausverkauft.

Andererseits könnt ihr aus den Silber-Packs Spieler aus dem Pro Live Event ziehen. Diese Spezialkarten haben ein Mindestrating von 85, dürften somit nicht in Silber-Packs enthalten sein. Da die Basis-Version einiger Spieler aber Silber sind, sind sie trotz ihres verbesserten Ratings weiterhin aus den Silber-Packs zu ziehen.

Im besten Fall können euch Spieler im Wert von 150.000 Münzen erwarten. Wir stellen euch eine Auswahl der derzeit teuersten Spieler aus den Silber-Packs vor.

Diese teuren Spieler könnt ihr gerade aus dem Silber-Pack ziehen

FC Pro Live Spieler + Preis in Münzen (Stand: 26.11.24 14.30 Uhr)

Al Abed (11.500)

Gregersen (11.500)

Igor Silva (11.750)

Redondo (13.250)

Tombakti (18.000)

Roussillon (34.500)

Fábio Carvalho (150.000)

Vereine für teure Silberspieler (mind. 4000 Münzen) aus der Ligue 1

SCO Angers

Olympique Lyon

AS Saint-Étienne

AJ Auxerre

Spieler aus diesen Vereinen sind über 4000 Münzen wert und damit teurer als ein gesamtes Silberpack.

Aber auch Silberprofis anderer französischer Vereine aus der Ligue 1 können über 1000 Münzen kosten. Überprüft daher, ob euer Silberprofi aus der Ligue 1 etwas wert sein könnte.

Wieso kosten Silberspieler aus der Ligue 1 so viel? Sie werden benötigt, um die „Welttour-Frankreich-Liga-Upgrade“ SBC einmal abzuschließen. Neben einem Pack für 35.000 Münzen erwartet euch beim erstmaligen Abschluss des Upgrade-Packs außerdem eine Spezialversion von Bayern-Star Mathys Tel.

Diese Karte wollen sich viele Spieler nicht entgehen lassen und brauchen daher die silbernen Ligue-1-Profis.

Wer also ein paar Münzen übrig hat, könnte sein Glück in ein paar Silber-Packs probieren. Auf jeden Fall solltet ihr das täglich kostenlose Silber-Vorschau-Pack öffnen, um euch die Chance auf einen potenziell teuren Silberspieler nicht entgehen zu lassen. Zudem sollte ihr euch zum Black Friday in EA FC 25 mit reichlich Packs ausstatten. Wie das funktioniert, lest ihr ebenfalls auf MeinMMO: So bekommt ihr viele Packs für den Black Friday