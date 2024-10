FC 25: 6 starke Karten unter 20.000 Münzen für jedes Team

Phil Foden ist besonders in der Anfangszeit eine starke und günstige Karte für eure Offensive. Der Engländer kann nämlich so gut wie jede Offensiv-Position spielen. Doch besonders in der RF-Position ist Foden effektiv, vor allem wegen seiner Spielerrolle Innensturm-Profi++.

Seine einzigen Mankos sind die Physis sowie die Geschwindigkeit, die etwas höher sein könnte. Mehr Argumente für Messi in FC 25 findet ihr hier: In EA FC 25 bekommt ihr einen der besten Spieler aller Zeiten für gerade einmal 20.000 Münzen

Es ist kaum zu glauben, dass Messi auf dieser Liste auftaucht, doch die argentinische Legende kostet aktuell nur noch circa 19.000 Münzen in FC 25 Ultimate Team. Und die solltet ihr unbedingt investieren, um Messi in euer Team zu holen. Denn wer einen offensiven Wirbelwind sucht, der Verteidiger ausdribbeln und den letzten Pass spielen kann, dann ist Messi genau der richtige Kicker für euch.

Für nur 18.000 Münzen bekommt ihr eine Mittelfeldspielerin, die so ziemlich alles drauf hat, was auf der ZM-Position wichtig ist. Guijarro bietet 4 Sterne bei den Skill Moves sowie dem schwachen Fuß, ist flott unterwegs, hat stabile Schuss-Werte und herausragende Dribbling- und Pass-Werte. Darüberhinaus hat sie sehr gute Defensiv-Eigenschaften und kann sogar physisch mithalten.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste fassen wir 6 starke Karten für euch zusammen, die ihr für höchstens 20.000 Münzen auf dem Transfermarkt kaufen könnt. Sie eignen sich perfekt, um eure Teams auf das nächste Level zu bringen.

