Fashion in MMOs: Wie wichtig ist für euch ein Transmog-System?

Transmog-Systeme sind in vielen modernen MMOs mittlerweile der Standard. Aber findet ihr auch, dass es ein notwendiges Feature ist? Erzählt mal.

„Fashion ist das wahre Endgame“ ist ein Spruch, der schon in so manchem MMO zu einem Running Gag wurde. Spieler grinden, raiden und farmen, um sich neue coole Klamotten leisten zu können.

Es gibt aber oft ein Problem: Diese Klamotten sind in den meisten Fällen bei weitem nicht so gut, wie die Rüstung aus dem neuesten Patch. Und an dieser Stelle kommt den Fashion-Divas unter uns das „Transmog“-System zur Hilfe.

Die Option, das Aussehen eurer Ausrüstung nach Wunsch zu verändern, existiert schon sehr lange und ist nicht exklusiv für MMOs. Richtig bekannt wurde es aber durch WoW.

Solche Systeme, die sich um den Look der Klamotten drehen, werden von vielen Gamern entsprechend als „Transmog“ bezeichnet, auch wenn sie in anderen MMOs andere Namen tragen, wie etwa „Glamour“ in Final Fantasy XIV oder „Transmutation“ in Guild Wars 2.

Aber auch wenn sie unterschiedlich heißen, ihr Ziel ist dasselbe: Sie sollen dafür sorgen, dass die Spieler richtig schick aussehen und sich ihre Outfits nach Lust und Laune zusammenstellen können. Und zwar unabhängig von Spielwerten. Aber wie viel Wert legen sie Spieler wirklich darauf?

Schießt los: Wie wichtig ist euch Fashion in MMOs? Wie beeinflusst es euren Spielspaß, wenn ein MMO keine Option für „Transmog“ hat? Was ist eure generelle Meinung zu dem „Transmog“-Feature? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Das sind die 5 schönsten kommenden MMORPGs für alle, denen Grafik wichtig ist

Wie kann ich abstimmen? Eure Stimmen könnt ihr in dem Gleam-Tool weiter unten abgeben. Jeder Leser hat nur eine Stimme und ihr könnt sie auch nicht zurücknehmen, sobald ihr abgestimmt habt.

Wenn ihr eine Antwort-Option vermisst, dann schreibt uns einen Kommentar!

Die Umfrage endet am Montag, den 18. Mai.

Viel Spaß!