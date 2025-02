Ein neuer Fantasy-Film ist jetzt schon erfolgreicher als einige der größten Filme der letzten Jahre, könnte unter die Top 7 aller Zeiten kommen

Neuer Shooter in Unreal-Engine 5 spielt in einem der größten Sci-Fi-MMORPGs auf Steam – Startet Tests im Dezember

Selbst wenn Na Zha 2 den nächsten Meilenstein nicht erreichen sollte, zeigt der Film, was für ein starker und wichtiger Markt China für den Filmbereich ist. China investiert viel und bringt regelmäßig große Filme heraus. Darunter war auch der Sci-Fi-Hit The Wandering Earth: Auf Netflix könnt ihr euch einen gewaltigen Sci-Fi-Film anschauen, bei dem die Menschheit vor der Sonne flieht

International wird der Film, vor allem wenn es bei limitierten Releases bleibt, wahrscheinlich nicht so erfolgreich werden, dennoch könnte der Film die Einnahmen gut steigern. Vor allem in China scheint der Film noch solide zu funktionieren. Trotzdem wird es wohl schwierig, die 2-Milliarden-Marke zu knacken.

Wie erfolgreich sind über 1,55 Milliarden US-Dollar? Zum Vergleich kann man sich das Jahr 2023 anschauen, in dem erfolgreiche Hits, wie Barbie, The Super Mario Bros Movie oder Oppenheimer erschienen sind. Barbie war mit über 1,4 Milliarden US-Dollar der erfolgreichste Film des Jahres 2023.

Der Film ist in China ein so großer Erfolg, dass er mit seinen Zahlen mit internationalen Hits konkurrieren kann. Konnte sogar den Rekord brechen für die größten Einnahmen in einem einzigen Land. Laut koimoi.com konnte der Film nach 18 Tagen schon über 1,55 Milliarden US-Dollar einspielen und gehört damit zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, obwohl er bisher nur limitiert in anderen Ländern als China gestartet ist.

