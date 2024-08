In einem neuen Spiel auf Steam könnt ihr eigene Fan-Geschichten schreiben und sie auf Comic-Cons verkaufen

Noch in diesem Jahr soll Sensei! I Like You So Much! auf Steam erscheinen. Dabei handelt es sich um eine Fangirl-Simulation, bei der ihr eure Liebe zu Fan-Fictions ausleben könnt.

Was ist das für ein Spiel? Sensei! I Like You So Much! ist wohl der wahr gewordene Traum von allen, die schon immer einmal in die Rolle eines Fangirls schlüpfen würden. Das Entwicklerteam von LaoO Studio beschreibt den Titel nämlich als „Fangirl-Simulation“.

Wir spielen einen Autor von Fan-Fictions. Dabei handelt es sich um Geschichten, die an bekannte Animes, Videospiele, Comics oder andere Franchises angelehnt sind, aber von einem Fan verfasst wurden.

Es gibt mehrere Internetseiten, die solche Fan-Geschichten sammeln. Zu den Bekannteren zählen beispielsweise FanFiction oder Wattpad.

Im Spiel müsst ihr andere Fans von eurer Geschichte überzeugen. Dazu besucht ihr Comic-Cons, um eure Geschichten zu präsentieren.

Das Spiel hat einen Tages- und Nachtrhythmus: Tagsüber sammelt ihr Inspirationen, nachts schreibt ihr.

Mit eurem verdienten Geld könnt ihr dann entweder euer eigenes Zimmer oder eure Ita-Bag dekorieren. Dabei handelt es sich um Trend-Taschen aus Japan, bei denen die Vorderseite durchsichtig ist. Dort können Pins, Schlüsselanhänger oder Patches angebracht werden, um anderen zu zeigen, von welchen Franchises ihr ein Fan seid.

Das Fangirl-Simulationsspiel könnt ihr euch im folgenden Trailer anschauen:

Ihr habt die Wahl, welches Fangirl ihr sein wollt

Welche Freiheiten gibt es? Abhängig von den Entscheidungen, die ihr im Spiel trefft, durchlauft ihr eine andere Kampagne und steuert auf unterschiedliche Enden zu. Es gibt mehrere Fan-Fiction-Genres, zu denen eine eigene Story geschrieben werden kann. Dazu zählen beispielsweise Celebrity, Mittelalter oder Fantasy.

Am Tag sammeln wir an unterschiedlichen Orten Inspirationen. Aus diesen Schnipseln können wir dann unsere eigene Story zusammensetzen. Es sieht nicht so aus, als ob wir wirklich unsere eigene Geschichte schreiben könnten. Vielmehr klicken wir mit der Maus auf dem Bildschirm und bestimmen im Vorfeld nur, aus welchen Bauteilen sich das Storygerüst zusammensetzt.

Solltet ihr euch also tatsächlich für das Schreiben echter Fan-Fictions interessieren, könnte der Titel ein guter Einstieg sein. Allerdings ist es nicht möglich, komplett eigene Geschichten zu verfassen, was die eigene Fantasie einschränkt.

Für die Story kann sogar ein eigener Charakter erstellt werden. Sie verhalten sich je nach Storydurchlauf anders und laufen auf dem Desktop herum. Es gibt zudem vier unterschiedliche Charaktere im Spiel, die wir näher kennenlernen können. Dazu zählen:

Cordelia, eine Klassenkameradin

Oralie, die Veranstalterin der Events

Blanche, eine einflussreiche Autorin

Nora, in aggressives Anti-Fan-Girl

Allerdings wird aus der Beschreibung auf Steam nicht ganz klar, ob wir die Mädchen auch daten können. Wir müssen wohl abwarten, bis der Entwickler neue Infos zum Spiel verrät oder der Titel erscheint. Als Releasedatum wird 2024 angepeilt.

Der Fangirl-Simulator fällt durch seine Anime-Optik auf. Solltet ihr auf so einen Look stehen, aber kein Freund vom Genre sein, hat MeinMMO hier noch ein anderes Spiel für euch: Shooter floppt auf Steam: Doch als die Entwickler auf hübsche Anime-Waifus setzen, kommt der Erfolg