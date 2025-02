Netzteile mit einem dedizierten 12V-2×6-Anschluss bieten eine stabile und sichere Stromversorgung, die speziell für die hohen Anforderungen entwickelt wurde. Diese gewährleisten, dass die Grafikkarte und das gesamte System mit der richtigen Menge an Strom versorgt werden, ohne dass es zu gefährlichen Überhitzungen kommt. Besonders bei der RTX 5090, die bis zu 600 Watt zieht und eine Stromstärke von bis zu 48 Ampere benötigt, sind die Anforderungen an die Stromversorgung enorm.

Was ist das Problem? Der Experte sagt, die Stromversorgung sei relevant. Viele herkömmliche Netzteile bieten nicht die passenden Anschlüsse für die RTX-50-Serie, insbesondere den neuen 12V-2×6-Anschluss, der für die hohen Stromanforderungen konzipiert wurde. Wenn ein PSU (Power Supply Unit) diesen speziellen Anschluss nicht biete und stattdessen auf 8-Pin-Stecker oder auf proprietäre Kabel setze, könne es in Kombination mit Adaptern oder Verlängerungen zu gefährlichen Überlastungen kommen, erklärt Mpitziopoulos. Proprietäre Kabel sind speziell für bestimmte Netzgeräte entwickelt.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Cybenetics ist eine der führenden Organisationen für die Prüfung und Bewertung von Computer-Netzteilen. Mpitziopoulos ist Experte im Bereich Stromversorgung von PCs und Hardware-Tests, somit hat er fundierte Kenntnisse in diesem Gebiet, was seine Aussagen zu Netzteilen und Kabeln besonders aussagekräftig macht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to