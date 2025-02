Bei Nvidias RTX 5080 und Co. zahlt ihr euch aktuell dumm und dämlich, bei AMDs schnellster Grafikkarte fast nur die Hälfte

AMD hat im Direktvergleich mit Nvidia zwar nicht die schnellste Grafikkarte am Markt, dafür aber die preislich lohnendere.

Auf GeForce RTX 5090 und 4090 hat AMD keine Antwort, doch mit RTX 5080, 4080 und 4080 SUPER kann das bestehende Radeon-Topmodell RX 7900 XTX im Großen und Ganzen ziemlich gut mithalten. Auch hier könnt ihr so gut wie immer aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen bis 4K-Auflösung mit flüssigen Bildraten zocken.

Während die überwiegend schlecht lieferbaren Nvidia-Pendants derzeit günstigstenfalls erst bei rund 1.500 bis 1.600 Euro starten (und meist deutlich mehr kosten), gibt es das aktuell erschwinglichste Custom-Design auf AMD-Seite im Angebot bei Mindfactory schon für fast nur die Hälfte dessen.

Radeon RX 7900 XTX schlägt RTX 5080 beim Preis-Leistungs-Verhältnis

Wie jüngst erst der GameStar-Test zur im Generationenvergleich eher wenig schneller gewordenen RTX 5080 gezeigt hat, liegt die RX 7900 XTX bei der reinen Raster-Leistung in gemittelten Spiele-Benchmarks je nach Auflösung lediglich 4 bis 13 Prozent hinten an. Kommt Raytracing zum Einsatz, sind es zwar 26 bis 31 Prozent weniger Bilder pro Sekunde, doch einen Aufpreis von gut 100 Prozent wie beim aktuellen Martkgeschehen rechtfertigt das wohl eher weniger.

Laut den Daten geht AMDs Topmodell zudem 13 Prozent effizienter zu Werke und würde man die Release-Preisempfehlungen beider Grafikkarten (1.169 Euro versus 1.149 Euro) vergleichen, stünde die GeForce zwar um 10 Prozent besser da, doch da sie effektiv erst ab rund 500 Euro darüber zu haben ist, während die Radeon mittlerweile rund 300 Euro weniger kostet, macht das diesen Vorteil obsolet.

RTX-Konkurrenz: XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster MERC 310 Black Edition für nur 879 Euro bei Mindfactory

Mit DLSS 4 und Co. hat Nvidia im Vergleich zu AMDs FSR zwar in Sachen Upscaling, Zwischenbildberechnung und weiteren Features die Nase etwas vorne, doch wird erwartet, dass AMD hier künftig auch noch weiter nachzieht. Derweil lockt AMDs Radeon-Flaggschiff dank 24 GByte Grafikspeicher noch mit einer zukunftsfähigeren VRAM-Kapazität als die 16 GB der RTX 5080. Was in Sachen AMD und Nvidia besser ist, klären wir indes auch in unserer aktuellen Kaufberatung:

Radeon RX 7900 XTX: Das günstigste Custom-Design kommt aktuell von XFX

Im Angebot bei Mindfactory gibt es derzeit die XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX Black Edition als günstigste ihrer Art. In 75 Rezensionen mit durchschnittlich 4,1 von 5 Sternen kommt sie bei den Bewertungen im Shop ziemlich gut weg und auch im Test, etwa bei der US-Fachseite Tweaktown, hat die Karte mit 94 Prozent sehr gut abgeschnitten.

XFX hat eine großartige Custom Radeon RX 7900 XTX mit einem schönen Design und einer beeindruckenden Temperatur im Angebot. Wenn Sie Team Rot wollen, sollte diese auf Ihrer Liste stehen.

Pro gutes Custom-Design

schneller als Referenzmodell

DisplayPort 2.1 Contra Backplate-Design überzeugt nicht

