Apple wollte nicht auf USB-C umsteigen und ein Experte fand heraus, warum: Die Kabel des Unternehmens können gehackt werden

USB-C-Kabel gelten bereits seit längerem bei Hackern als beliebter „Türöffner“, denn die inzwischen standardisierten und universell einsetzbaren Kabel können mit versteckter Hardware präpariert werden und so Daten stehlen oder Schadsoftware übertragen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Ein Kabel an eurem PC, an das ihr nie denkt, ist zum liebsten Einfallsort von Hackern geworden

Was sagt Apple zu Roths Erkenntnissen? Gemäß Forbes habe Roth seine Erkenntnisse an Apple gemeldet. Das Unternehmen habe ihm dann gesagt, dass sie die Komplexität seines Angriffs erkennen und ihn deshalb nicht als Bedrohung ansehen.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

Was ist das Problem mit den Kabeln? Der Security-Researcher Thomas Roth hat auf dem Chaos Communications Congress in Hamburg präsentiert, dass es möglich ist, den USB-C-Controller des iPhone 15 und 16 zu hacken.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to