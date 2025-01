Kurioserweise kommt es auch in der Welt des Gamings immer wieder zur unautorisierten Weitergabe geheimer Militärdokumente – die Community des Spiels War Thunder war bereits des Öfteren in verschiedene Leaks involviert. Beispielsweise als ein Spieler geheime Militärdokumente leakt, weil ihm ein Panzer in dem Free2Play-MMO nicht realistisch genug war.

Kritiker führen allerdings Bedenken an, dass durch die Farbdruckmarkierung in die Privatsphäre des Nutzers eingegriffen wird, da anhand dessen der Eigentümer eines Druckers und das Druck-Datum herausgefunden werden kann.

Wenn euer Drucker also beim Druck von einem schwarz-weiß-Dokument streikt, weil er angeblich zu wenig Farbe habe, dann liegt das möglicherweise am Machine Identification Code. Es kann gut sein, dass eure gelbe Farbe durch die kleinen Punkte verbraucht wurde.

Das System wurde in den 80er-Jahren in den USA entwickelt, um den Druck von Falschgeld zu unterbinden, ist der Öffentlichkeit aber erst seit 2004 bekannt.

Ihr habt sicherlich schon mal ein Dokument in schwarz-weiß ausdrucken wollen und seid dabei auf die Meldung gestoßen, dass eurem Drucker Farbe fehlt – dabei wolltet ihr doch in schwarz-weiß drucken. Dahinter steckt ein Geheimnis eures Druckers, das wahrscheinlich die wenigsten kennen.

