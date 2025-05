Expedition 33: Der beste Build für Monoco

Der Gestral Monoco kommt spät in die Gruppe von Expedition 33. Wir zeigen euch starke Builds, mit dem ihr alle Feinde besiegen könnt.

Monoco in Expedition 33 ist nicht nur amüsant, sondern auch richtig stark. Zumindest dann, wenn man mit ihm die korrekten Beine von Nevronen gesammelt hat und die richtigen Lumina benutzt. Wir haben hier zwei Builds für euch rausgesucht, mit dem Monoco zu einem unverzichtbaren Teil eurer Gruppe wird – einen Build für das Early Game und einen weiteren für das Endgame.

Monoco lernt ihr erst spät kennen – aber dann ist er ein unverzichtbares Gruppenmitglied.

Monoco im Early Game

Bei Monoco vom Early Game zu sprechen, ist natürlich ein wenig schwierig. Immerhin stößt der Gestral erst in Akt 2 zur Gruppe hinzu. Das bringt den Vorteil mit sich, dass Monoco bereits einige Lumina-Punkte und Pictos zur Auswahl hat, sodass er nicht „bei Null“ anfängt. Beachtet, dass Monoco neue Fähigkeiten von Feinden nur erlernt, wenn er aktiv in der Gruppe ist. Denn nur dann kann er die Beine sammeln, um neue Fähigkeiten zu erlernen.

Waffe: Monocaro

Monocaro ist die Start-Waffe von Monoco und für den größten Teil von Akt 2 absolut ausreichend. Mit der Waffe beginnt ihr immer mit der Ausbalancierten Maske. Ab Stufe 10 gewährt die Waffe euch sogar noch Kraftvoll, wenn ihr die Ausbalancierte Maske verwendet – also immer zum Start des Kampfes.

Attribute

Um Monocos Fertigkeiten als Supporter zu Beginn zu steigern, ist die Wahl der Attribute nicht so wichtig. Wenn ihr ihn tankiger bauen wollt, setzt auf Verteidigung, wenn ihr lieber mehr Schaden wollt, setzt auf Stärke und Vitalität.

Fähigkeiten

Moissonneuse-Vendage (Moissonneuse Vendage)

Stalakt-Hiebe (Stalact Punches)

Pelerin-Heilung (Pelerin Heal)

Chevaliere-Durchbohrung (Chevaliere Piercing)

Potier-Energie (Potier Energy)

Notwendige Pictos

Monoco ist recht frei in der Wahl seiner Pictos und Lumina. Eine gute Wahl für den Anfang ist allerdings:

Kritisch Brennend (Critical Burn): Die Crit-Chance gegen brennende Feinde ist um 25 % erhöht.

Erstschlag (First Strike): Ihr spielt immer als erstes.

Todesenergie I (Dead Energy I): Wenn ihr einen Feinde tötet, erhaltet ihr +3 AP.

Todesenergie II (Dead Energy II): Wenn ihr einen Feind tötet, erhaltet ihr +3 AP.

Gesteigerter Konter I (Augmented Counter I): Konter-Angriffe verursachen 25 % mehr Schaden.

Gesteigerter Konter II (Augmented Counter II): Konter-Angriffe verursachen 50 % mehr Schaden.

Kampf-Guide

Monoco fungiert direkt nach Eintritt in die Gruppe als starker Supporter und Tank. Er kann viel Schaden einstecken, die Gruppe heilen und unterstützen. Benutzt schlicht die Fähigkeiten, die ihr gerade braucht: Pelerin Heal, wenn eure Gruppe Heilung benötigt oder Potier Energy, um anderen Mitgliedern mehr AP zu verleihen. Wenn nichts davon zutrifft, könnt ihr mit Stalact Punches hohen Schaden verursachen, der die Break-Leiste füllt. Mit Moissonneuse Vendage brecht ihr den Feind letztlich um ihn zu betäuben und verursacht hohen Schaden.

Mächtiger Tank – Monoco Build im Endgame

Im Endgame ist Monoco ein starker Allrounder, der zwar auch verheerende Fähigkeiten haben kann, vor allem aber als standhafter Tank agieren kann, der Angriffe überlebt, die den Rest der Gruppe auslöschen. Wir verstärken daher sein Tank-Potenzial, ohne auf mächtige Angriffe zu verzichten.

Waffe: Joyaro

Joyaro sorgt dafür, dass ihr jeden Kampf mit der allmächtigen Maske beginnt, die sämtliche Fähigkeiten verstärkt. Außerdem erhöht die Waffe euren verursachten Schaden um 20 %, für jede Runde am Stück, in der ihr keinen Schaden erlitten habt. Zu guter Letzt verdoppelt die Maske euren Schaden an der Break-Leiste, solange ihr die allmächtige Maske verwendet. Joyaro erhaltet ihr in Akt 3 in der „Flying Manor“, wenn ihr den Lampmaster dort besiegt. Sie kann aber auch an anderen Stellen droppen.

Attribute

Aufgrund der Waffen-Skalierung solltet ihr alle Punkte in Beweglichkeit und Verteidigung stecken. Überschüssige Punkte steckt ihr wahlweise in Vitalität oder Stärke.

Fähigkeiten

Dualist-Sturm (Duallist Storm)

Danseuse-Walzer (Danseuse Waltz)

Lampenmeister-Licht (Lampmaster Light)

Sakapatate-Feuer (Sakapatate Fire)

Creation-Leere (Creation Void)

Die notwendigen Beine für die Fähigkeiten erhaltet ihr im „Endlosen Turm“ bei den Herausforderungen, im „Fliegenden Herrenhaus“ oder im Fall von Creation Void in Lumière.

Notwendige Pictos

Als aktive Pictos nehmt ihr am besten welche, die viel Verteidigung der Lebenspunkte geben. Aber auch kritische Trefferchance kann helfen. Zu den aktiven Lumina gehören:

Gemalte Kraft (Painted Power): Der verursachte Schaden kann 9.999 übersteigen.

Kritisch Brennend (Critical Burn): 25 % erhöhte Crit-Chance gegen brennende Ziele.

Roulette (Roulette): Eure Fähigkeiten haben eine 50 % Chance, entweder 50 % oder 200 % Schaden zu verursachen.

Zweite Chance (Second Chance): Nach einem Tod werdet ihr mit 100 % Lebenspunkten wiederbelebt. Einmal pro Kampf.

Schummler (Cheater): Ihr spielt immer zweimal in Folge.

Belebendes Parieren (Energising Parry): +1 AP beim erfolgreichen Parieren.

Solidifying: Wenn ihr unter 50 % Leben fallt, erhält der Charakter 2 Schilde. Einmal pro Kampf.

Monoco verursacht in den allermeisten Fällen nicht ganz so viel Schaden wie andere Mitglieder der Gruppe, aber er hat durch die Skalierung seiner Waffe ein massives Tank-Potenzial und kann vielen feindlichen Angriffen standhalten. Dennoch können seine Angriffe in die Millionen gehen und aus den allermeisten Feinden sehr schnell Kleinholz machen.

Kampf-Guide

Dank seiner Waffe beginnt Monoco immer mit der allmächtigen Maske. So könnt ihr direkt mit dem Dualist-Sturm durchstarten und hohen Schaden verursachen. Bei mehreren Gegnern oder Feinden, die eine Schwäche gegen Feuer haben, könnt ihr auch Sakapatate-Feuer benutzen, um hohen Schaden zu verursachen und den Gegnern 9 Stapel Brennen zu verpassen.

Sobald ihr eine Aufladung des Gradient-Balken habt, könnt ihr mit Monoco den „Mächtiger Hieb“ benutzen, um direkt wieder zur allmächtigen Maske zu wechseln.

Solltet ihr 9 AP besitzen, die allmächtige oder Zauberer-Maske aktiviert haben und gleichzeitig nur einen Feind vor euch – also etwa einen Boss-Gegner – dann lohnt sich die Verwendung von Creation-Leere. Diese Fähigkeit feuert 3-mal auf zufällige Ziele, verursacht aber mehr Schaden, wenn das gleiche Ziel mehrfach getroffen wird – was bei Solo-Feinden immer der Fall ist.

Für die AP-Generierung zwischen den Attacken solltet ihr auf Parieren setzen. Da Monoco recht viel aushält, ist es zumeist auch nicht schlimm, wenn er mal einen oder zwei Treffer einsteckt – auch wenn das natürlich den Bonus-Schaden von Joyaro zurücksetzt.

Monoco ist dank seiner Skalierung ein nahezu perfekter Tank, der gleichzeitig jede Menge Schaden austeilen kann. Mit ihm seid ihr immer auf der sicheren Seite, wenn ihr einen Kampf solide überleben wollt und Angriffsmuster der Feinde erst noch lernen müsst. Wenn ihr lieber eine brachiale Glaskanone wie Lune erleben wollt, haben wir auch für sie einen Build-Guide.