Eine Gruppe von ehemaligen Mitarbeitern von ArenaNet, dem Entwickler von Guild Wars 2, hat sich in einem neuen Studio zusammengefunden. Dort wollen sie die MMOs und Online-Spiele revolutionieren und haben eine spannende Vision.

Was ist das für ein Studio? Als der Präsident und Gründer von ArenaNet Mike O’Brien im Oktober 2019 das Studio verließ, folgten ihm einige Entwickler, die teilweise seit dem Jahr 2000 bei ArenaNet angestellt waren.

Gemeinsamen gründeten sie ManaWorks, einen neuen Entwickler, der in den letzten 4 Wochen Einblicke in die Pläne für die Zukunft gegeben hat. Und die klingen sehr interessant und vor allem ambitioniert.

Erste Konzepte zu einem möglichen Spiel von ManaWorks.

Zero Latency für eine neue Online-Welt

Was plant ManaWorks? Die Entwickler planen eine Online-Welt, in der Spieler mit ihrer Umgebung und ihren Mitspielern in Echtzeit interagieren und experimentieren können. Laut Mike O’Brien würden die Spieler mehr als die Hälfte ihrer Online-Spielzeit damit verbringen, einfach mit Freunden oder in der Spielwelt abzuhängen.

Das Spiel könnte sowas wie die ultimative Sandbox werden. Dazu nannte er verschiedene Beispiele, was in Singleplayer-Spielen möglich ist, in MMOs und Online-Spielen meist aber nicht genutzt wird:

Ihr sollt Boxen verschieben können, auf denen andere Spieler stehen und die dann mit verschoben werden.

Ihr sollt von hohen Klippen auf ein sich bewegendes Vehikel oder auf das Reittier eines Mitspielers springen können.

Ihr sollt an einem Seil schwingen können, dass Mitspieler in der Hand halten oder euch zu werfen können.

Die Entwickler von ManaWorks glauben daran, dass das Lösen von Rätseln und kniffligen Herausforderungen in einer Online-Welt noch mehr Spaß machen würde.

Als Beispiel nannten sie dabei das beliebte The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das als eines der besten Open-World-Spiele überhaupt gilt und auch MeinMMO-Autorin Leya Jankowski überzeugt hat. Der Wunsch nach einem MMORPG in diesem Stil ist schon häufiger gefallen.

Wo liegen die Probleme? Der Knackpunkt bei den Plänen ist die Latenz, denn alles, was man selbst tut, kommt bedingt durch die Internetleitung und der räumlichen Entfernung mit Verspätung beim Gegenüber an.

Ihr Ziel ist daher ein Projekt mit Zero Latency, wie sie es selber nennen und sogar in einem Video vorgestellt haben.

Das Video zeigt dabei kein echtes und fertiges Gameplay, sondern nur „Dummy-Material“, um zu verdeutlichen, was die Entwickler erreichen wollen. Sie bedienen sich zudem an Ingame-Material aus GW2 und WoW, wo sie ein Rennen veranstalten, in dem beide Spieler aus ihrer Sicht gewonnen haben:

Hohe Ambitionen, aber kann das klappen?

Das Team von Manaworks zeigt sich in letzter Zeit sehr aktiv im reddit und spricht in verschiedenen Threads über ihre Ideen. Sie sehen den Start mit einem neuen Studio als Chance, ganz von vorne anzufangen und sich ein eigenes Konzept auszudenken.

So schreibt Mike O’Brien, dass es monatelange Arbeit wäre, nur um am Ende im Flug auf das Reittier des Mitspielers zu springen. Und das klingt tatsächlich nach einer unglaublich coolen Vorstellung.

Er betont dabei aber auch, dass es noch kein fertiges System und erst recht kein Spiel gibt. Was es genau für ein Online-Game wird und welchen Umfang das Projekt einnehmen könne, hinge auch von einem zukünftigen Publisher ab.

ManaWorks ist nicht das einzige Studio, das an einem neuen Online-Spiel arbeitet. Die 8 aussichtsreichsten MMOs in Entwicklung haben wir euch hier vorgestellt.